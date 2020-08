Au cas où vous ne l’auriez pas remarqué, Adama Traoré a été une machine absolue pour les loups cette saison.

L’Espagnol est devenu majeur et est devenu l’un des meilleurs ailiers de la Premier League, marquant quatre buts et ajoutant neuf passes décisives en 37 matches cette saison.

Traoré a un rythme et une puissance féroces

Le joueur de 24 ans a également joué un rôle clé dans l’impressionnante course des Wolves en Ligue Europa, qui s’est poursuivie jeudi après avoir éliminé l’Olympiacos grâce à un penalty de Raul Jimenez.

Traoré est si rapide et physique qu’il est incroyablement difficile à attaquer, et donc très facile à commettre.

Et une image circulant sur les réseaux sociaux a montré l’ailier en train de se faire mousser dans de l’huile par l’un des physios du club.

S’adressant à talkSPORT, le capitaine des Wolves, Conor Coady, a expliqué pourquoi Traoré aime se faire graisser.

Coady a été la clé des Wolves dans leur impressionnante course en Ligue Europa

« C’est quelque chose qui vient de lui et des kinés et rend évidemment plus difficile pour les joueurs de se saisir de lui », a-t-il déclaré.

«Quand j’ai commencé à le voir, je me suis dit:« Dieu, il s’est un petit peu passé ici!

«Mais il y a une raison derrière cela et c’est quelque chose qu’il veut faire. Il en a parlé au physio pour voir comment il pouvait aller mieux et arrêter de se faire mal.

«Comme tout le monde le sait, il est souvent victime de fautes parce qu’il est si rapide et si direct, mais si cela fonctionne pour lui, c’est bien pour lui et pour nous.

« Il a de gros bras, il peut s’en tirer, n’est-ce pas? »

Coady a également parlé de son admiration pour l’attaquant Raul Jimenez, qui a été un joueur clé pour les Wanderers dans leur course aux quarts de finale de la compétition.

« Quand vous regardez les engagements et les buts qu’il marque, les gens disent: » Wow, quel joueur « , a-t-il dit.

«Mais quand vous jouez réellement avec lui – ou derrière lui – c’est à quel point il est intelligent sur la défensive ce qui le rend si spécial.

«Il est le premier à forcer les joueurs à prendre des positions où nous voulons que le ballon soit. Si vous le regardez derrière le ballon – et peu le font pour être honnête à cause de son implication dans les buts – lorsque vous jouez derrière lui et voyez à quel point il est doué pour préparer le ballon et le récupérer, c’est ce qui nous importe.

« C’est un joueur absolument phénoménal. »