Un Indy 500 avec quelques mois de retard vaut mieux que pas d’Indy 500 du tout. Tel est l’état d’esprit de la série IndyCar et des 33 équipes de course et pilotes participant à l’Indy 500 2020, la 104e édition du Greatest Spectacle in Racing.

L’Indy 500 est lancé en août pour la première fois. La pandémie COVID-19 a rendu impossible la date traditionnelle de mai pour la course, et la saison IndyCar 2020 ayant débuté en juin, l’Indy 500 est le septième événement du calendrier actuel de 12 courses.

Indianapolis Motor Speedway avait initialement prévu d’accueillir des fans à l’Indy 500 à 50% de la capacité de la piste. Ce nombre a ensuite été réduit à 25%, et finalement, le propriétaire de la piste, Roger Penske, a dû abandonner l’idée d’héberger des fans. L’Indy 500 2020 jouera devant des gradins vides à l’IMS.

Scott Dixon, le leader des points IndyCar Series et le pilote qui a presque empêché Marco Andretti de la pole pour la course de dimanche, est le favori des paris pour remporter l’Indy 500 2020. Il partira deuxième derrière Andretti, dont la pole Indy 500 est le sixième de son Carrière IndyCar.

Sporting News suit les mises à jour en direct et les faits saillants de l’Indy 500 2020 à Indianapolis Motor Speedway. Suivez ci-dessous.

Indy 500 mises à jour en direct, faits saillants de la course 2020

14 h 45 HE: Drapeau vert. Redémarrez au tour 12. Scott Dixon garde la tête sur Ryan Hunter-Reay et Takuma Sato.

14 h 36 HE: Attention aux débris au tour 6. Un problème est survenu sur la roue avant droite de James Davison. Il se désagrège et s’enflamme littéralement. Scott Dixon dirige Ryan Hunter-Reay et Takuma Sato alors que le jaune sort.

14 h 34 HE: Ed Carpenter doit affronter au tour 3 après avoir été muré par Zach Veach entre les tours 1 et 2.

14 h 31 HE: Drapeau vert. Le 104e Indianapolis 500 est en cours. Scott Dixon bat Marco Andretti dans le virage 1 pour prendre la tête. Dixon mène le premier tour.

14 h 23 HE: Le propriétaire de la piste, Roger Penske, donne l’ordre aux pompiers.

14 h 13 HE: Les cérémonies d’avant-course se poursuivent avec l’hymne national et le survol. Nous sommes à quelques minutes du commandement des pompiers.

13 h 48 HE: Les présentations de pilotes commencent sur NBC.

Heure de début de l’Indy 500

Course: 104e Indianapolis 500 à Indianapolis Motor SpeedwayDate: Dimanche 23 aoûtHeure de début: 13 h HE (14 h 30 HE drapeau vert)chaîne TV: NBCDirect: NBC Sports Gold | fuboTV

NBC commencera à couvrir les cérémonies de pré-course Indy 500 une heure et demie avant que le drapeau vert ne soit prévu. La commande aux conducteurs de démarrer leurs moteurs arrivera à 14 h 23 HE. (Plus d’informations sur le calendrier complet ci-dessous.)

NBC Sports est le siège exclusif de la série IndyCar aux États-Unis pour la deuxième année consécutive, c’est pourquoi l’Indy 500 2020 sera diffusé sur le réseau câblé de diffusion NBC. L’Indy 500 avait été diffusé sur ABC pendant 54 années consécutives avant que NBC n’obtienne les droits exclusifs de la série avec un contrat de trois ans en 2019.

Mike Tirico dirigera la couverture pré-course de NBC depuis l’Indianapolis Motor Speedway, et pour la deuxième année consécutive, il obtiendra l’aide de la pilote IndyCar à la retraite Danica Patrick.

L’équipe principale de diffusion IndyCar de NBC Sports, composée de Leigh Diffey (play-by-play), Townsend Bell (analyste) et Paul Tracy (analyste), convoquera la 104e Indy 500 annuelle.

Résultats des qualifications pour l’Indy 500, composition de départ

Andretti a remporté la pole pour l’Indy 500 2020 en devançant Scott Dixon de 0,017 mi / h, la troisième marge la plus proche de l’histoire des qualifications d’Indianapolis. Il l’a fait dimanche dernier après avoir terminé la séance de qualification de samedi avec les meilleurs temps au tour et s’être donné la dernière manche du Fast Nine Shootout.

La pole d’Andretti à Indianapolis est la sixième pole de sa carrière IndyCar. Son équipe, qui appartient à son père Michael, compte désormais 42 poteaux en IndyCar.

La majorité des 33 voitures de départ de l’Indy 500 a été établie samedi, lorsque tous les pilotes sauf les neuf plus rapides ont consolidé leurs positions. Colton Herta s’est qualifié 10e et a à peine manqué la coupure pour Fast Nine Shootout dimanche.

Chacun des neuf premiers pilotes s’est qualifié dimanche avec des descentes de quatre tours. En incluant les résultats des deux séances de qualification, vous trouverez ci-dessous la liste complète de départ pour l’Indy 500 2020.

Pos. N ° de voiture Conducteur 1. 98 Marco Andretti 2. 9 Scott Dixon 3. 30 Takuma Sato 4. 21 Rinus VeeKay 5. 28 Ryan Hunter-Reay 6. 29 James Hinchcliffe 7. 55 Alex Palau 8. 15 Graham Rahal 9. 27 Alexander Rossi 10. 88 Colton Herta 11. 8 Marcus Ericsson 12. 45 Spencer Pigot 13. 1 Josef Newgarden 14. 10 Felix Rosenqvist 15. 5 Pato O’Ward 16. 20 Ed Carpenter 17. 26 Zach Veach 18. 47 Conor Daly 19. 18 Santino Ferruchi 20. 60 Jack Harvey 21. 7 Oliver Askew 22. 12 Will Power 23. 14 Tony Kanaan 24. 41 Dalton Kellett 25. 22 Simon Pagenaud 26. 66 Fernando Alonso 27. 51 James Davison 28. 3 Helio Castroneves 29. 4 Charlie Kimball 30. 59 Max Chilton 31. 24 Sage Karam 32. 67 JR Hildebrand 33. 81 Ben Hanley