L’Indianapolis 500 est l’une des traditions les plus fortes du sport américain.

Du peloton de 33 voitures, au chant de «Back Home Again in Indiana», en passant par le lâcher de ballons avant le début de la course et l’emblématique trophée Borg-Warner mettant en vedette les visages des anciens vainqueurs, l’Indy 500 est riche en histoire et traditions. Mais peut-être l’une des traditions les plus étranges de la course est-elle le gagnant en buvant une bouteille de lait réfrigéré dans le couloir de la victoire.

C’est une tradition unique qui est apparue dans chaque course depuis 1956 et est devenue un instantané définissant l’exaltation de la victoire après avoir remporté l’une des courses les plus emblématiques du monde.

En 2020, après la course retardée de cinq mois en raison de la pandémie de COVID-19, certaines traditions de l’Indy 500 seront un peu différentes. Mais le lait ne va nulle part.

Pourquoi le gagnant d’Indianapolis 500 boit-il du lait?

Célébrer une victoire Indy 500 avec du lait remonte à 1933 lorsque Louis Meyer a dégusté un verre de babeurre après avoir remporté son deuxième Indy 500. La mère de Meyer lui avait toujours dit que la meilleure chose à boire par une journée chaude était le babeurre. En 1936, lorsque Meyer gagne à nouveau, il sirote son lait dans une grande bouteille en verre au lieu d’un verre. Un cadre de ce qui était alors la Milk Foundation était tellement excité quand il a vu la photo de Meyer dans Victory Lane dans le journal du lendemain qu’il a juré de faire de la bouteille de lait un aliment de base Indy 500.

La tradition a été répétée pendant les années suivantes, mais a pris une brève interruption entre 1946-1955 lorsque le lait n’était plus offert sur le speedway. Le gagnant a depuis lors une bouteille de lait glacé chaque année. Aujourd’hui, les 33 pilotes sont interrogés avant la course, demandant leur préférence pour le lait entier, 2 pour cent ou sans gras. Power n’a indiqué aucune préférence pour sa victoire de l’année dernière, et personne n’a pu confirmer quelle variété lui a été donnée.

Pourquoi pas de babeurre?

Si la tradition a commencé avec le babeurre, pourquoi les conducteurs ne peuvent-ils pas choisir cette variété aujourd’hui? Non, ce n’est pas une conspiration de Big Dairy, mais plutôt de l’American Dairy Association of Indiana à la recherche des papilles gustatives des conducteurs. Dans une déclaration de Brooke Williams, directrice de la communication de l’American Dairy Association Indiana, à l’Indy Star, l’absence de babeurre est le résultat de son nouveau goût dû à la production de masse en usine. Le babeurre des années 30 était en fait resté de la fabrication du beurre et était riche et crémeux. La version d’usine d’aujourd’hui est du lait ordinaire avec une culture et du sel ajoutés, créant une boisson au goût plus acide.

Alors que les pilotes continuent de demander du babeurre, cependant, Williams a proposé une mise en garde possible sur l’avenir des options: «(Si) nous voyons un pilote boire un grand verre de babeurre avant la course», a déclaré Williams, «nous leur en donnerons. spécial (considération). Pour l’instant, nous nous en tenons aux trois options. «

Qui a bu du jus d’orange à l’Indy 500?

La tradition de boire du lait a été presque terminée en 1993 par Emerson Fittipaldi. Après la victoire de Fittipaldi, il a brisé la tradition en buvant une bouteille de jus d’orange alors que plusieurs fans hueraient. Fittipaldi, propriétaire d’une orangeraie brésilienne de 500 000 acres, a rapidement chassé l’OJ avec la bouteille de lait en verre habituelle, mais l’American Dairy Association of Indiana n’était pas satisfaite. Fittipaldi a ensuite présenté des excuses.

Trois pilotes – AJ Foyt, Al Unser Sr. et Rick Mears – ont remporté la course un record de quatre fois. Helio Castroneves mène tous les pilotes actifs avec trois victoires. La course inaugurale en 1911 a été remportée par Ray Harroun.

Pilote de l’année 2019 Simon Pagenaud 2018 Will Power 2017 Takuma Sato 2016 Alexander Rossi 2015 Juan Pablo Montoya 2014 Ryan Hunter-Reay 2013 Tony Kanaan 2012 Dario Franchitti 2011 Dan Wheldon 2010 Dario Franchitti 2009 Helio Castroneves