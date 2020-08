Si Athènes pleure, Sparte ne rit pas. A l’Inter, la situation est pratiquement la suivante, avec Antonio Conte et son fort besoin de susciter la polémique, et Piero Ausilio, qui n’a absolument pas l’intention de vivre une autre saison comme la dernière qui vient de passer. Les deux semblent sur le point de quitter l’Inter et peut-être que le sort de l’un dépendra de celui de l’autre, mais tout est encore ouvert et le sera au moins jusqu’à mardi. quand doit avoir lieu la confrontation entre le président Steven Zhang et l’entraîneur du Salento.

DISSIDI – Les rumeurs sur la relation conflictuelle entre les deux deviennent de plus en plus insistantes, il semble qu’entre Ausilio et Conte l’étincelle n’a jamais frappé. Ou plutôt, les fouilles continues de l’ancien entraîneur de la Juventus et de l’équipe nationale auraient lentement ruiné une relation qui s’est maintenant épuisée. Conte n’est pas satisfait du marché reçu, Ausilio, en revanche, n’apprécie guère les circuits incessants de l’entraîneur, qui avec ses flancs a interrogé presque tous les secteurs de l’entreprise.

ROME SUR L’AID – Il semble quasiment qu’il n’y ait qu’une place pour deux à l’Inter et que c’est à Zhang de prendre une décision sous peu. Il n’est pas exclu que le président essaie de réparer, mais pour continuer ensemble il sera essentiel de mettre tous les griefs derrière nous. Vont-ils réussir? La question n’est pas du tout évidente et pour cette raison la possibilité qu’Ausilio accepte la cour de Rome ne doit pas être négligée. Les Giallorossi font fortement pression sur le directeur sportif qui préférerait continuer avec l’Inter, mais avec des conditions totalement différentes de celles actuelles.

ÉCRANS DE CONTRAT –

Quant à Conte, cependant, la rencontre avec Zhang sera une clarification. On s’attend à des temps difficiles, étant donné que les propriétaires chinois n’appréciaient pas les propos divers et variés du technicien, également jugés nuisibles à l’entreprise. C’est pourquoi de ce point de vue des escarmouches contractuelles pourraient survenir face à des demandes excessives de Conte.