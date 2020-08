Séville cherchera son sixième titre en Ligue Europa contre l’Inter Milan dans un match qui se jouera au stade Rhein Energie situé à Cologne. Les Andalous veulent continuer avec des victoires complètes en finale de ce tournoi, car ils ont soulevé le trophée les cinq fois où ils ont atteint le dernier match. Les hommes de Julen Lopetegui atteignent la finale après avoir battu Manchester United au tour précédent, tandis que les neroazzurri ont fait de même en battant le Shakhtar.

Deux grandes équipes du vieux continent se rencontrent dans ce qui promet d’être une finale passionnantee avec deux clubs qui arrivent en grande forme et avec des protagonistes très marqués. Dans le cas de la peinture espagnole, Lucas Ocampos, qui obligera à jouer, marque l’attaque de Séville, tandis que Liaison il est devenu une assurance-vie défendant l’arc de ceux de Nervión.

Ahead seront deux autres footballeurs qui arriveront en état de grâce à la finale. Le pouvoir et le but de Romelu lukaku Ils seront la principale menace pour la défense de Séville. Avec le Belge sera un autre homme insatiable, l’Argentin Lautaro Martinez. Les deux attaquants promettent un duel physique et de niveau contre Diego Carlos et Koundé, l’une des meilleures équipes centrales d’Europe.

Les hommes de Julen Lopetegui ont montré un niveau et une forme exceptionnels lors de cette phase finale de la Ligue Europa. Avant d’entrer dans la bulle allemande, ils ont dû battre Rome en un seul match. Par la suite, deux équipes de Premier League, Wolverhampton et Manchester United, seraient mises en tête avant d’atteindre la finale. Ils les ont aussi laissés sur la route et maintenant, comme au début, un autre club de Serie A se situe entre le titre et Séville.

D’un autre côté, Inter Milan d’anciennes connaissances des supporters espagnols tels que Diego Godín ou Borja Valero, il a dû éliminer un représentant national tel que Getafe avant de jouer dans l’un des matchs de la compétition contre le Bayer Leverkusen. Après avoir éliminé les Allemands, ils ont obtenu le billet pour la finale de Cologne après une défaite retentissante 5-0 contre le Shakhtar d’Ukraine.