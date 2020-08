Rosalía A. Villanueva

Journal La Jornada

Lundi 3 août 2020, p. 4

Le plongeur Iván García reconnaît avoir la maturité sportive pour réaliser ses projets pour l’année prochaine: se qualifier pour les JO de Tokyo et remporter deux médailles (individuelles et synchronisées) sur la plateforme.

Je me sens bien, j’ai 27 ans, j’espère que je ne souffrirai pas plus de blessures et arriverai le mieux préparé, a déclaré le médaillé olympique de Londres 2012, admettant qu’il vit une étape de motivation avec sa fille Ivana et Paola Espinosa pour partager l’expérience de la Joute japonaise.

Le temps a changé, aujourd’hui la plongée a fait une révolution totale et nous ne sommes pas loin derrière. Nous avons montré comment battre les Chinois et avons été les premiers à innover dans les exécutions avec un degré de difficulté élevé, a déclaré El Pollo en évoquant la voie avec Germán Sánchez pour remporter la médaille d’argent il y a huit ans à Londres et le finaliste mondial de Kazan 2015.

C’était un processus beau et compliqué. Nous étions des enfants petits et maigres, et nous rêvions en grand. Je n’ai jamais pensé que tout irait si vite, mais mon entraîneur Iván Bautista, une personne qui est toujours en charge de nous motiver, a planté les graines pour que nos rêves deviennent réalité, a déclaré García à la clôture du premier congrès de l’Académie olympique en ligne mexicaine 2020.

Bautista, pour sa part, a donné à Iván un exemple du système appliqué par l’école qu’il a créée il y a des années à Guadalajara. Depuis son initiation sportive, son passage aux Jeux Olympiques Nationaux en tant que jeunesse et en alternance dans la catégorie la plus élevée, ainsi que les titres aux Jeux Olympiques de la Jeunesse Singapour 2010, aux Jeux Panaméricains 2011 à Guadalajara et aux Jeux d’Amérique Centrale, toujours avec des médailles.

Après les blessures et les chirurgies de son élève, Bautista veut continuer à écrire l’histoire avec García et l’équipe qu’il dirige.