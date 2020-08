La star américaine montante J.J. Wolf dit qu’en grandissant, il a pratiqué plusieurs sports et que tout cela a affecté positivement son corps et l’a aidé à se développer en tant que joueur de tennis. L’Américain de 21 ans a joué au football, au basketball, au baseball et au tennis jusqu’à l’âge de 16 ans, puis a décidé de se concentrer uniquement sur le tennis.

« Je joue plus comme un athlète que comme un joueur de tennis », a déclaré Wolf à tennis.com. « Je ne me qualifierais pas de génie du tennis. » Le football m’a aidé à développer mon jeu de jambes et ma rapidité, jouer au basket était bon pour mes mouvements latéraux et ma capacité de saut. , et le baseball était excellent pour garder un bras vivant pendant le service et aussi une forte rotation des hanches. «

Wolf est issu d’une famille sportive alors que son grand-père Charley jouait au football, au baseball et au basket-ball à Notre-Dame, avant de devenir entraîneur de la NBA. Tous les six fils de Charley ont joué au basketball universitaire. Wolf, qui bénéficie d’un classement de haut niveau en carrière de No.

144 ans dans le monde, a été entraîné par son père Jeff jusqu’à l’âge de 17 ans. Le joueur de 21 ans dit que se limiter à un seul sport aurait eu des conséquences négatives. «J’aurais probablement été épuisé si je n’avais joué qu’au tennis en grandissant», dit Wolf.

«Ma famille ne m’a jamais fait pression pour choisir un sport. J’ai choisi le tennis parce que cela dépendait de ce que je pouvais contrôler. Sur le terrain, tout tourne autour de vous ».

‘Wolf a le jeu pour battre les bons noms’

Wolf n’a jamais joué au niveau ATP mais il est quadruple champion du Challenger et il a remporté 19 de ses 21 derniers matchs.

Wolf aurait probablement reçu un joker pour l’Indian Wells Masters ou Miami Masters si la saison n’avait pas été suspendue en raison de l’épidémie de coronavirus. « J. J. frappe aussi gros que quiconque que j’ai vu sortir de l’université depuis très, très longtemps », a déclaré Mike Cation, commentateur de l’USTA Pro Circuit.

«À ce stade, en jouant des gars en dehors du Top 50, il peut dominer n’importe qui à tout moment. Pour utiliser une référence de golf d’une autre époque, il est John Daly, saisissez-le et déchirez-le, sauf avec un niveau de forme qui sort des charts ».