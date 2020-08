Les Grizzlies pourraient finir par regarder en arrière sur leur saison 2019-2020 comme un grand hypothèse.

Memphis a non seulement perdu une avance de 3,5 matchs sur Portland au début de la pause NBA – il a fini par perdre contre les Trail Blazers lors du match de play-in de samedi après avoir mené 2-6 dans la bulle NBA – mais a également dû terminer la saison. avec le phénomène de recrue Ja Morant jouant blessé.

Morant, après la défaite de samedi contre Portland, a révélé qu’il jouait avec un pouce fracturé « depuis le match des Raptors (de Toronto) ». Si Memphis avait gagné samedi, il aurait joué à nouveau dimanche pour déterminer qui gagnerait la tête de série n ° 8 et affronterait les Lakers lors des séries éliminatoires de la Conférence de l’Ouest.

La saison s’est peut-être terminée par une déception pour les Grizzlies et Morant, mais il a admirablement performé dans l’effort perdant, tirant 13 sur 28 (3 sur 6 au-delà de l’arc) pour un sommet de la saison de 35 points. Cela, bien sûr, est d’autant plus impressionnant qu’il portait une attelle pour protéger son pouce sur sa main qui tirait.

Morant, le favori en fuite pour le prix de la recrue de l’année de la NBA, a affiché un pourcentage de tir de 38,8 et une moyenne de 18,3 points et 11 passes par match pendant la période au cours de laquelle il a joué blessé; avant cela, il a tiré 39,8 pour cent du terrain et en moyenne 19,4 points et 9,2 passes décisives par match dans la bulle NBA.

« Je peux dire que je suis vraiment déçu d’avoir perdu », a déclaré Morant. « Personne n’aime perdre. Mais je veux dire, du côté positif, nous savons que nous étions juste là. Nous étions juste à deux matchs (des séries éliminatoires). Donc, nous savons que nous retournons au travail et nous préparons pour la saison prochaine. «

Memphis peut toujours être satisfait de la direction que prend les choses en général, même si la saison 2019-20 se termine sur une note aigre. Peu éloignés d’avoir une liste vieillissante sans une voie claire vers de futurs affrontements, les Grizzlies portent trois jeunes qui pourraient être au-dessus de la moyenne pour les années à venir à Morant, Jaren Jackson Jr. et Brandon Clarke. L’équipe a également apparemment remporté l’or sur une multitude de joueurs de rôle alors qu’elle jonglait avec sa rotation tout au long de la campagne.

Ainsi, les Grizzlies devraient être de retour dans l’image des séries éliminatoires assez tôt. La prochaine fois, ils pourraient se battre pour une place meilleure que la tête de série n ° 8.