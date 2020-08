Les Brooklyn Nets ont connu beaucoup de succès sous la direction de Jacque Vaughn dans sa courte période en tant qu’entraîneur-chef par intérim de l’équipe.

Dans l’ensemble, les Nets ont une fiche de 7-2 sous Vaughn et de 5-2 dans la bulle de Disney après la victoire de mardi sur le Magic d’Orlando. De plus, Brooklyn a éliminé les trois favoris de la finale de la NBA 2020 – les Lakers de Los Angeles, les Milwaukee Bucks et les Los Angeles Clippers – dans le processus.

Vaughn a également remporté ces trois victoires de haut niveau sans Spencer Dinwiddie, DeAndre Jordan, Taurean Prince et Wilson Chandler, sans parler de Kevin Durant et Kyrie Irving (et il n’avait pas Caris LeVert, Joe Harris et Jarrett Allen contre les Bucks).

Vaughn a fait beaucoup avec peu.

Cependant, le Shams Charania de . a rapporté mardi que les Nets avaient l’intention de lancer un «processus à grande échelle» à la recherche de leur prochain entraîneur-chef permanent après la saison. Cette nouvelle survient malgré le fait que Caris LeVert et Garrett Temple aient tous deux félicité Vaughn pour plus que ses efforts sur le terrain.

Et un autre membre de la liste des bulles de Brooklyn a également soutenu Vaughn: Jamal Crawford.

Anthony Puccio de Nets Daily a tweeté « l’action de Jacque continue d’augmenter » après la victoire de mardi, et Crawford a cité le tweet en écrivant:

Comme il se doit. Il a été incroyable !!

Peut-être que Sean Marks devrait prendre note du soutien de Crawford lors de sa recherche.