Jadeveon Clowney signe avec des chefs, des Seahawks ou des cowboys?

Jadeveon Clowney n’est toujours pas signé. Après de nombreuses discussions sur la façon dont les Texans de Houston l’échangeraient contre les Seahawks de Seattle marqueraient une résurgence de carrière pour le joueur de 27 ans et comment cela le préparerait pour de nombreuses saisons à venir, rien de cela ne s’est réellement produit.

Clowney est une fin défensive supérieure à la moyenne – mais pas élite. Depuis six ans, tout le monde attend qu’il devienne la bête qu’il était en Caroline du Sud, et cela ne s’est tout simplement jamais concrétisé.

Cela ne signifie pas que les Texans ont eu tort de passer le premier choix du classement général sur lui en 2014 – cela signifie simplement qu’il n’est pas le changeur de franchise qu’ils espéraient qu’il serait.

Malheureusement, Clowney semble avoir dans sa tête qu’il est ce type. Et c’est pourquoi il reste sans équipe à ce stade de l’intersaison.

Un bon message posté par Jadeveon Clowney sur les histoires d’IG alors que les gens évoluent et s’adaptent partout au milieu de la pandémie aussi. Séparément, il sera intéressant de voir comment le scénario de Vic Beasley se déroule dans le Tennessee et la défense des Jets sans Adams & Mosley. pic.twitter.com/kVTmeshKZC – IG: JosinaAnderson (@JosinaAnderson) 13 août 2020

Encore une fois, Clowney n’est pas un mauvais joueur. Il est au-dessus de la moyenne. Mais il n’a jamais enregistré plus de neuf sacs en une seule saison. Il est sujet aux blessures. Et surtout, il a un sens de l’estime de soi vraiment gonflé.

Les Browns de Cleveland auraient été très intéressés par Clowney, mais il ne voulait aucune partie d’eux. Maintenant, il manque d’options.

À ce stade, les Chiefs de Kansas City, les Seahawks de Seattle et les Cowboys de Dallas sont ses seuls vrais espoirs.

De @gmfb: Après qu’Everson Griffen soit allé aux #Cowboys, les #Seahawks aimeraient toujours signer un pass-rusher vétéran. Peut-être que Clay Matthews ou Jadeveon Clowney suscitera une discussion. pic.twitter.com/HsKUOUoMEZ – Ian Rapoport (@RapSheet) 13 août 2020

Jadeveon Clowney a 3 choix légitimes

S’il va à Kansas City, Clowney n’aura pas le jour de paie qu’il recherche. Ce sera un mouvement de création de valeur qui lui permettra également de courir après.

Les Cowboys ont également beaucoup de sens. Il leur reste de l’argent et doivent renforcer leur défense. Jouer dans la NFC Est signifie que Clowney aura l’occasion de terroriser régulièrement Dwayne Haskins, Daniel Jones et inévitablement le remplaçant de Carson Wentz la semaine où Dallas affrontera les Eagles de Philadelphie.

Enfin, les Seahawks restent une option sûre et facile. Si Clowney ne peut pas faire mieux, il retournera chez Pete Carroll and Co. pour une saison de plus.

D’une manière ou d’une autre, Clowney devra bientôt prendre une décision. Et quand il le fera, cela nous donnera une image plus claire de sa carrière.

