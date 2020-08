La triple championne de Cincinnati Serena Williams est de retour au combat la semaine prochaine à New York, décidant de participer aux deux épreuves à l’USTA Billie Jean King National Tennis Center. S’égarant dans une maison privée avec sa famille, Serena prend toutes les mesures de santé mises en œuvre par les organisateurs à New York, essayant de rester en sécurité et d’éviter tout problème de coronavirus, comme tout le temps depuis mars.

En raison de ses problèmes pulmonaires, Serena doit rester concentrée sur le tennis et sa santé au cours des trois prochaines semaines, tout en faisant tout correctement à la maison et dans le complexe. Serena utilisera Cincinnati pour façonner son jeu et se préparer pour le deuxième Major de la saison qui se déroulera sur le même site, à la recherche de ce 24e titre insaisissable.

Williams a été finaliste à l’US Open au cours des deux années précédentes, subissant des défaites contre les jeunes canons Naomi Osaka et Bianca Andreescu, dans l’espoir de remporter le premier titre depuis 2014 et le septième au classement général.

Serena Williams participera à Cincinnati et à l’US Open.

Serena a disputé trois tournois WTA en 2020, remportant le titre à Auckland avant de se rendre à Melbourne.

Après deux victoires dominantes, Serena a perdu au troisième tour de l’Open d’Australie contre Qiang Wang après une bataille titanesque, menant son pays à la Fed Cup contre la Lettonie et restant chez elle depuis l’épidémie de pandémie de coronavirus.

De retour à l’action il y a deux semaines à Lexington, Williams a battu Bernarda Pera et sa sœur Venus en trois sets avant de subir une défaite serrée 1-6, 6-4, 7-6 contre Shelby Rogers dans les quarts. Serena affrontera Arantxa Rus ou Alison Van Uytvanck lors du premier match à Cincinnati.

« Le parc d’attractions de Cincinnati me manque. Ma fille adore y aller, et moi aussi. Je ne sais pas s’il y a eu quelque chose de trop difficile à régler. J’ai été vraiment très prudent, ne prenant aucun risque. Je pense l’ajustement le plus significatif concerne les tests supplémentaires, mais je suis tout à fait pour les tests supplémentaires.

Je ne voulais pas être à l’hôtel parce que j’avais des problèmes pulmonaires, alors j’ai senti que c’était en fait un gros risque pour moi personnellement. Chez moi, je peux contrôler plus. Il n’y a pas de ménage, il n’y a rien de ce genre de choses. Et donc, je veux dire, autant que je veux être ici, c’est génial, mais j’ai de véritables problèmes de santé dont j’avais vraiment besoin pour me calmer pour même pouvoir jouer à New York.

Je veux savoir où vont les gens. Je veux m’assurer que nous restons tous dans cette bulle géante. Comme si c’était plus de monde maintenant. C’est un tirage de 128 pour chacun, célibataires, hommes et femmes. Il y aura donc beaucoup de gens qui entreront dans cette bulle », a déclaré Serena Williams.