C’est un fait: James Rodríguez ne jouera plus pour le Real Madrid. Le fait qu’il ait demandé à son entraîneur, Zinedine Zidane, de ne pas en tenir compte pour le match du 5 juillet contre l’Athletic Bilbao, était sa condamnation, puisque « Zizou » a décidé que, quoi qu’il arrive, le Le Colombien n’allait plus porter le maillot merengue pour un match officiel et se limiterait à s’entraîner avec l’équipe de Valdedebas.

Cela est confirmé ce vendredi par le journal «as», avec son journaliste Manu Sainz, qui assure que James a déjà mis fin à sa scène à Madrid. La phrase est si forte, que « si Madrid revenait du match nul de Ligue des champions contre Manchester City », ce vendredi, James n’aurait pas « d’options pour jouer dans les matches qui pourraient soustraire » à la meilleure compétition de clubs en Europe.

De cette manière, Florentino Pérez, président du club merengue, cessera de rejeter les offres qui viennent pour James, comme il l’a fait la saison dernière, et maintenant il écoutera les propositions présentées par Jorge Mendes, l’agent colombien.

Précisément, les médias espagnols ont surpris les possibilités de James sur le marché. Bien que l’Atlético de Madrid, Manchester United et le PSG aient été considérés comme des clubs qu’il pourrait atteindre, on dit qu’Arsenal à Londres « est l’équipe qui a montré le plus d’intérêt » au footballeur.