Je me soucie plus d’être en vie qu’une qualification aux Jeux Paralympiques: Trejo

Rosalía A. Villanueva

Journal La Jornada

Dimanche 2 août 2020, p. a11

Face à la pandémie de coronavirus, le sport adapté est l’un des plus vulnérables, et comme l’a dit le nageur Vianney Trejo: je me soucie plus d’être en vie, que ma famille va bien, qu’une qualification pour les Jeux paralympiques de Tokyo. S’ils sont annulés, le monde ne s’arrêtera pas.

Le quadruple médaillé aux Jeux parapanaméricains de Lima 2019 a estimé que la natation et l’athlétisme sont les sports les plus touchés par cette situation, car ils doivent respecter les marques et les conditions ne sont pas idéales.

Dans votre cas, je n’ai pas de piscine à la maison et les installations d’eau ne sont pas ouvertes par le Covid-19. «Je me prépare à la maison. L’autre jour, j’ai commencé à pleurer et c’était moche de voir une de mes compétitions et je suis incapable de toucher l’eau. J’ai une très forte force mentale, c’est ce qui m’a donné ce confinement pour aller à Tokyo », a-t-il expliqué lors de la deuxième journée du Congrès de l’Académie Olympique en Ligne.

Je sais que j’ai un an pour me préparer, contrairement à d’autres concurrents qui le font déjà dans leur pays. Si nous commençons en janvier, nous aurons 35 semaines et le temps nécessaire pour la joute paralympique, qui s’est déplacée en 2021, du 24 août au 5 septembre.

Erik Alejandro de Santos, champion continental de lancer de disque, est optimiste quant à se placer parmi les six meilleurs du classement mondial pour obtenir la passe.

C’est un bon moment de réflexion pour profiter de ce que nous avons et bien que les perspectives soient compliquées (pour le Covid-19), nous allons aller de l’avant et avec de bons résultats au salon japonais l’année prochaine.

Je suis le seul sur le continent américain face à des rivaux européens de deux mètres. Avant mon accident, j’avais 1,85, mais je ne les porterai pas non plus, a déclaré le compétiteur en fauteuil roulant en riant.

Ce sentiment que vous avez de porter un pays (en compétition), est le maximum. La motivation d’être le meilleur nous pousse comme une course à nous imposer sur la scène mondiale, a souligné le Mexicain, sixième place paralympique à Rio 2016.