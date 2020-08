Sergio Perez était de retour en action pour le Grand Prix d’Espagne dimanche dernier et a fait du bon travail après son épreuve COVID-19, et la grande histoire qui bouillonne dans le paddock est l’avenir de Sebastian Vettel et son impact sur l’avenir du Mexicain. en Formule 1.

Ce n’est un secret pour personne que le pilote allemand, abandonné par Ferrari à la fin de cette saison, n’a qu’une seule option réaliste pour rester en F1 au-delà de cette année, à savoir un passage à Racing Point aka Aston Martin à partir de l’année prochaine. Certains rapportent même que l’accord est déjà signé…

Mais Perez a rejeté la spéculation lors d’une interview avec le site officiel de la F1: «Avec les rumeurs de Sebastian, je pense que je ne peux rien faire. Ce que l’équipe j’ai entendu, c’est que nous voulons continuer, continuer, donc je pense que ce n’est qu’une question de temps avant que ces rumeurs ne disparaissent. »

Perez a un accord qui le lie avec l’équipe de Lawrence Stroll jusqu’à la fin de 2022, pour cette raison, il n’a vu aucun besoin de parler sérieusement aux autres équipes et a ajouté: «Étant donné que ma position avec l’équipe semble assez sûre, c’est le sentiment que je ‘ai eu … et nous voulons continuer aussi.

C’est le problème mathématique classique de la F1: trois contre deux ne vont pas; Il est peu probable que ce soit Perez ou Vettel, car Lance Stroll – pour qui tout ce projet a été construit – a peu de chances d’obtenir le démarrage, ce qui signifie que Sergio devra marcher sur la planche.

Et on imagine que ce ne sera pas une promenade silencieuse pour le chauffeur, à travers ses sponsors, qui a versé une fortune dans la tenue Silverstone pendant des années. Axing Perez serait semblable, sinon pire, au traitement de Seb par Ferrari.

«Je ne fais pas de chemin non plus», a insisté Sergio. « J’espère que non. Pour le moment, tout semble [if] nous allons continuer. J’ai entendu des rumeurs ici et là, mais ce que j’ai entendu de l’équipe, c’est que nous allons continuer. Ils croient en moi et je crois au projet.

Quant à Vettel et le directeur de l’équipe Otmar Szafnauer partageant un ascenseur à Silverstone récemment, Perez était dédaigneux: «Je pense à Otmar, il est un très fier propriétaire de Ferrari, tout d’abord.

«Et qu’est-ce que j’en fais? Rien. Je pense que chacun est libre de faire ce qu’il veut, surtout en dehors de la course. Et le coude avec Lawrence? Rien à dire vraiment. Je n’en fais rien », a ajouté le joueur de 30 ans.

Alors que Perez fait un point sur son désir de rester avec les Pinks et donc de désintéresser les autres équipes de sa part, la discussion est que si l’accord Vettel-Aston Martin pour 2021 se produisait, Sergio se mettrait à Alfa Romeo alias Sauber – son ancienne équipe. Surveillez cet endroit!