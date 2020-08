L’étoile montante canadienne Felix Auger-Aliassime dit qu’il se sent bien là où il en est et qu’il est optimiste de pouvoir faire de grandes choses avant la fin de la saison. Le joueur de 20 ans a connu un excellent début de saison mais n’a pas pu continuer sa grande forme après la suspension de la saison le 12 mars en raison de l’épidémie de coronavirus.

En février, le Canadien a disputé des finales ATP consécutives, mais n’a pas réussi à remporter son premier titre ATP en perdant la finale de Rotterdam contre le Français Gael Monfils, avant d’être battu par le Grec Stefanos Tsitsipas en finale de Marseille une semaine plus tard.

La saison devrait reprendre ce mois-ci et le n ° 20 mondial Auger-Aliassime est prêt et espère obtenir de bons résultats. « Je sens que je suis au niveau où je suis normalement à mon meilleur niveau, donc c’est un bon signe », a déclaré Auger-Aliassime, cité sur We Love Tennis France.

« Je pense que je peux faire de grandes choses d’ici la fin de la saison. Je ne m’attends pas à des résultats, mais je veux gagner. »

Auger-Aliassime ne veut pas se faire pression

Auger-Aliassime a connu une solide saison sur gazon l’année dernière et beaucoup l’ont appelé l’un des favoris pour le titre de Wimbledon.

Après avoir terminé deuxième de l’Italien Matteo Berrettini dans la finale de Stuttgart, le Canadien a fait la demi-finale au Queen’s Club. «J’ai ressenti un peu de vertige avant Wimbledon», se souvient Felix lors d’une interview avec Eurosport, cité sur Essentially Sports.

«J’avais fait la finale à Stuttgart, une demi-finale au Queens. Et en arrivant à Wimbledon, j’ai entendu des gens dire que j’étais à peu près parmi les favoris pour le titre ». «Je me suis dit de me calmer. Cela m’a un peu stressé.

Je dois m’adapter à cette nouvelle vie, à ces nouvelles pressions. Pour le moment, j’ai eu la chance que ces périodes d’adaptation soient plutôt de courte durée, mais elles sont toujours là. « En tant que joueur de tennis de haut niveau, Auger-Aliassime a déjà une somme d’argent notable et il continuera à collectez de gros chèques.

Mais il a un objectif plus élevé et c’est pourquoi il a décidé de mener des campagnes caritatives. « Bien sûr, les revenus sont quelque chose qui vous donne une liberté personnelle, un confort pour vous-même et votre famille. Mais c’est aussi là pour aider les autres », a reconnu Auger-Aliassime. Il reste à voir si Auger-Aliassime pourra remporter un premier titre ATP avant la fin de la saison.