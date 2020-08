Comme prévu, le 19 fois champion majeur Rafael Nadal sautera le prochain US Open. L’Espagnol ne défendra pas le titre remporté il y a un an, gardant ces 2000 points en toute sécurité dans sa poche et continuant les préparatifs pour Rome et Roland Garros sur terre battue.

Nadal n’était pas satisfait des règles et règlements considérant les mesures de sécurité contre les coronavirus à New York, choisissant de rester à la maison et de chercher une autre chance d’atteindre les 20 titres majeurs de Roger Federer. Expliquant sa décision, Rafa a déclaré qu’il ne se sentait jamais à l’aise de voyager aux États-Unis en ce moment, en particulier avec le swing européen sur terre battue juste au coin de la rue.

D’un autre côté, le monde no. 2 a félicité l’ATP et l’USTA pour l’organisation de l’événement dans des moments aussi difficiles, comprenant le désir des joueurs inscrits sur la liste des engagés de chasser le titre et l’argent à New York. Rafa n’a pas encore décidé de jouer à Rome ou non, attendant plus de nouvelles dans les semaines à venir.

Lors de la finale de l’US Open de l’année dernière, Rafa a battu Daniil Medvedev 7-5, 6-3, 5-7, 4-6, 6-4 en quatre heures et 49 minutes, remportant le 19e et jusqu’à présent le dernier titre majeur. L’Espagnol est devenu le cinquième joueur de l’ère Open avec quatre titres à New York, donnant 120% pour vaincre le jeune Russe et se rapprocher de Roger Federer.

Daniil avait disputé plus de 20 matches au cours des six semaines précédentes, économisant suffisamment d’énergie pour défier Rafa dans les trois derniers sets et produire une finale mémorable pour la foule sur Arthur Ashe. Les deux joueurs ont eu plus de gagnants que d’erreurs directes dans un incroyable mélange de tennis offensif et de défense époustouflante.

Rafael Nadal a décidé de sauter l’US Open.

Nadal avait deux sets à aimer devant et avec une pause dans le troisième avant que Daniil ne commence à remonter, volant le troisième set et remportant le quatrième pour mettre en place un décideur dans ce qui aurait pu être le revirement le plus important à l’US Open en sept décennies. .

Néanmoins, Nadal a survécu au premier match de service du cinquième set et est passé au sommet avec une double pause, ramenant à peine la victoire à la maison pour tomber au sol dans l’incrédulité. Rafa a joué trois tournois jusqu’à présent en 2020, atteignant la finale de l’Espagne à la Coupe ATP, perdant en quart de finale à l’Open d’Australie face à Dominic Thiem et soulevant la 85e couronne ATP à Acapulco.

« Je ne suis pas le seul à dire si c’est une sage décision ou non. Je respecte tout le travail et l’attitude positive de l’ATP et de l’USTA pour ramener le tennis. Je respecte aussi les autres joueurs qui ont décidé de voyager aux États-Unis, car , par exemple, ils ont une situation différente et veulent y gagner l’argent nécessaire. Je respecte toutes les décisions, mais aujourd’hui, il est difficile de dire quelle est la bonne chose à faire », a déclaré Rafael Nadal.