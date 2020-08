L’ancienne n ° 1 mondiale Garbine Muguruza, qui joue sous le drapeau espagnol, dit qu’elle continue d’entretenir des relations étroites avec le Venezuela, le pays où elle est née et qu’elle se sent très désolée pour le pays car il est entre les mains d’incapables et des personnes incompétentes qui ne sont pas en mesure d’assurer une bonne gouvernance à ses citoyens.

Ancienne n ° 1 Garbine Muguruza sur le Venezuela, pays de sa naissance

La finaliste de l’Open d’Australie 2020 a récemment parlé à El Tiempo dans une interview dans laquelle elle a décrit ses pensées sur son pays de naissance. «C’est un problème très complexe d’il y a longtemps.

Je souffre beaucoup pour le peuple vénézuélien qui traverse une période difficile depuis tant d’années, qui souffre. Et quand il semble que cela ne peut pas empirer, cela empire. Je crois que le pays est entre les mains de gens incapables et incompétents de faire du bon travail et de gouverner un pays qui a tout, la richesse, de bonnes personnes.

Je suis très désolé pour le Venezuela. « Muguruza a décidé de représenter l’Espagne en jouant au tennis et a déclaré que la décision était longue et difficile pour elle. » En fait, il m’a fallu beaucoup de temps pour la prendre. Je suis et je me sens très latine.

Je m’identifie beaucoup aux pays et c’était un peu frustrant de devoir choisir. Mais l’Espagne est un pays avec beaucoup plus de tradition de tennis, où étaient mes frères, où je m’entraînais, et l’instabilité politique du Venezuela a suscité des doutes.

C’était donc un peu d’assembler toutes ces pièces et j’ai choisi l’Espagne. Presque toute ma famille est au Venezuela. J’ai une relation étroite et je veux qu’elle se poursuive toute ma vie. Je me sens pleinement identifié avec le Venezuela et là où je vais, je représente les deux pays, même si un seul drapeau peut apparaître à la télévision. «

Jusqu’à présent, Garbine Muguruza a remporté sept titres en simple au cours de sa carrière – deux de ces titres ont été remportés lors des événements majeurs – l’Open de France 2016 et les Championnats de Wimbledon 2017. Elle a également remporté 5 titres en double et atteint la finale des finales WTA 2015 avec la compatriote Carla Suarez Navarro.

Plus tôt cette année, elle a atteint sa quatrième finale du Grand Chelem à l’Open d’Australie à Melbourne où elle a perdu contre l’Américaine Sofia Kenin. Elle travaille actuellement avec l’ancienne championne de Wimbledon, Conchita Martinez.