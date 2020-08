Pas une âme errée un Camp Nou fantomatique, désert à cause de la pandémie. Pas un seul touriste, bien sûr. Parce qu’il n’y en a pas, il n’y a même pas d’herbe dans le stade puisque cela change pour la saison prochaine. Lorsque Ronald Koeman est apparu, après avoir signé son contrat pour deux saisons (jusqu’en 2022, aucune d’entre elles n’est soumise aux élections), il y avait de la terre brûlée derrière lui lorsqu’il a posé pour les photos traditionnelles dans la loge avec le président Josep Maria Bartomeu. C’est peut-être une métaphore de l’actuel Barça, une équipe triste et finie, qui se met entre les mains d’un héros pour reconstruire l’œuvre démolie à Lisbonne.

Koeman est apparu dans l’auditori de 1899 du Camp Nou avec énergie et enthousiasme, inconscient de l’atmosphère dépressive qui secoue les fans de Barcelone de 2-8 du Bayern Munich. Sa joie était logique car il attendait ce moment depuis près de deux décennies. Et il a utilisé des termes très Cruyff pour relancer un club de calavera et une équipe épuisée par le passage du temps. « La première chose que je dirai aux joueurs, c’est que le football, c’est s’amuser », a déclaré le nouvel entraîneur, faisant appel à l’esprit ludique pour entamer la reconstruction.

« Sans en profiter, on n’en tire pas le meilleur parti. Mais il faut travailler, chercher les deux et être avant tout fier de jouer pour ce club. Nous sommes privilégiés », a soutenu le Néerlandais, fusionnant à la fois les concepts – plaisir et travail -« pour retrouver le prestige perdu ».

Le Barça n’est plus ce qu’il était. Il est resté vide, ce qui n’était pas arrivé depuis 2008 lorsque Guardiola a semblé réactiver un club qui était également satisfait de lui-même, soutenu par le succès. Comme cela s’est produit maintenant aussi. «Personne ne veut l’image de l’autre jour. Ni moi, ni le président, ni les partenaires… Je me suis senti très triste. Des changements doivent être apportés. Maintenant au travail, « faisant appel à » l’intensité « , un mot-clé que vous avez répété plusieurs fois.

Le cinquième néerlandais

Mais Koeman est assez clair sur le diagnostic. Et non. Ce n’est pas une question d’âge. « Je sais qu’il y a des joueurs d’un certain âge, mais il faut respecter tout le monde. S’il faut prendre des décisions, elles le seront », a déclaré l’entraîneur. « Quand un joueur a 31, 32 ou 33 ans, cela signifie qu’il a fini. C’est la faim que vous avez d’être ici et de donner le meilleur de vous-même. Il y a des gens dans la vingtaine qui manquent de faim et de travail », a déclaré le Néerlandais, cinquième entraîneur néerlandais de l’histoire du club après Rinus Michels, Johan Cruyff, Louis van Gaal et Frank Rijkaard.

« Je veux seulement travailler avec ceux qui veulent être ici. Et si quelqu’un ne veut pas ou n’est pas content, laissez-le le dire au club », a déclaré Koeman en élevant la voix. Là, il semblait plus Cruyff que jamais. Même lorsqu’il a parlé du « capitaine Messi », la première question délicate qu’il va devoir toucher.

« Le convaincre? Je ne sais pas si je dois le faire ou pas. Il est le meilleur au monde et vous voulez l’avoir dans votre équipe et pas l’inverse. J’adore travailler avec Messi « , a souligné un coach pragmatique, s’éloignant de la dévotion traditionnelle à la star. « S’il obtient une performance, il est très heureux s’il veut rester. De plus, il a un contrat d’un an », se souvient-il.

La conversation avec Leo

Koeman parlera de tout cela avec le capitaine argentin. « J’espère que je serai ici pendant de nombreuses années. Si je dis ici, je vais dire à Messi, je n’ai pas besoin de le rencontrer. Ce sont des choses privées « , a déclaré Koeman, qui parlera avec les autres capitaines. Il voulait seulement parler de Leo et Frenkie de Jong à un niveau privé.

Pas un mot sur l’avenir de Luis Suárez ou du reste des vaches sacrées, dont les hiérarchies seront altérées par l’arrivée du Néerlandais, le nouveau chef de la loge. « Suarez? S’il y a des décisions positives ou négatives, la première chose à faire est d’en parler au joueur. Messi est différent, il est le capitaine « , a-t-il déclaré avant de reconnaître que ses propos sur De Jong étaient toujours d’actualité lorsqu’il a dénoncé qu’au Barça il n’avait pas joué à sa place. » Je l’ai dit, c’est vrai, il n’a pas joué à sa place. Et vous devez trouver le meilleur pour vous sentir à l’aise et obtenir les meilleures performances. «

Signature jusqu’en 2022

Lors de son premier jour, Koeman n’a pas eu une seconde de repos. Le matin, il s’est rendu à la ville sportive de Sant Joan Despí, où il a déjà reçu les premiers rapports sur le statut de l’équipe, puis il a déjeuné avec Bartomeu et Ramon Planes, successeur d’Abidal, cinquième secrétaire technique au cours des cinq dernières années.

Là, il a été informé des signatures – il ne voulait pas parler de Van Beek, du talent de l’Ajax – et de la liste des victimes. Il est clair sur le cachet que son Barça aura: «Je suis Néerlandais, j’aime avoir le ballon et ne pas courir après. Nous n’avons pas peur de mettre les jeunes.

Et, aussi, avant de quitter le Camp Nou, Koeman a voulu laisser un dernier message en termes électoraux. «J’ai un contrat de deux ans. Il y a des choix, je sais déjà. Mais si mon équipe joue bien et que je gagne, le prochain président aura peut-être plus de doutes et j’espère qu’il restera avec moi. «