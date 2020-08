Manchester United a mis Jesse Lingard en vente, selon The Guardian.

Le meneur de jeu lutte pour la forme depuis plus de deux ans et n’a pas été en mesure de conserver une place régulière dans la formation de départ depuis 2018.

L’arrivée de Bruno Fernandes et l’émergence de Mason Greenwood ont vu Lingard glisser dans l’ordre hiérarchique et l’arrivée prévue de Jadon Sancho du Borussia Dortmund et de Jack Grealish d’Aston Villa signifie que les chances de la première équipe pour le joueur de 27 ans deviendront encore plus limitées.

Le diplômé de l’académie a fait un peu de progrès ces derniers temps, marquant son premier but en Premier League depuis décembre 2018, lorsque le gardien de Leicester Kasper Schmeichel lui a offert le ballon dans le temps additionnel dimanche dernier et marquant son deuxième but de la saison en Ligue Europa mercredi contre Lask.

Malgré son but, cependant, Lingard fut stoppé après 63 minutes de match et avait l’air au bord des larmes à la tribune car le remplacement suggérait qu’il était trop peu, trop tard pour impressionner l’entraîneur Ole Gunnar Solksjaer.

« Bien que Solskjær soit un admirateur de Lingard, après l’avoir entraîné en tant que jeune joueur à United, le joueur de 27 ans est jugé excédentaire par rapport aux besoins », affirme The Guardian.

« Le contrat de Lingard se termine à l’été 2021 et bien que le club ait la possibilité de le prolonger d’un an, Solskjær est ouvert à une vente si la bonne offre est déposée. »

La légende de United, Paul Scholes, pense également que Lingard est sur le point d’être vendu, déclarant à BT Sport:

«Il n’a pas été assez bon ces derniers temps. Est-il un joueur de départ si vous voulez continuer et gagner la ligue et les plus gros trophées? Je ne suis pas sûr qu’il l’est.

«Quand Ole l’a enlevé au bout d’une heure [against Lask] Je pensais que c’était un signe qu’il pensait probablement à le déplacer.

«Je me trompe peut-être totalement, mais c’est le sentiment que j’ai. Lorsque vous avez des joueurs marginaux et que vous devez leur offrir des jeux, [that] était l’occasion parfaite pendant 90 minutes.

«Il a également marqué un but, sa confiance aurait peut-être augmenté. Je ne pense pas qu’il était particulièrement génial, mais le faire partir après une heure, je pense que c’était un petit signe et peut-être aussi avec Fred, il pensait peut-être à la même situation et cherchait à se décharger des deux. »

Il se peut que trop de choses soient lues dans la substitution, qui peut simplement avoir été faite pour une autre raison. Solskjaer a toujours donné l’impression qu’il croit et aime beaucoup Lingard.

Cependant, il est également vrai que si de nouvelles recrues dans les postes préférés de Lingard sont effectuées, il devra presque certainement passer à autre chose s’il veut jouer au football en équipe première pendant les années les plus élevées de sa carrière.

