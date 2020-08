Eloy Jimenez envisageait de frapper des circuits à Wrigley Field alors qu’il montait dans le système des ligues mineures des Cubs de Chicago.

Ces jours-ci, le voltigeur de gauche va en effet en profondeur aux Friendly Confines – en tant que membre des Chicago White Sox de Crosstown.

Après avoir frappé l’un des six circuits pour les White Sox en visite lors de leur défaite 10-1 des Cubs vendredi, Jimenez cherchera à aider son club à remporter sa septième victoire consécutive samedi soir.

Jimenez, qui a été acquis de l’organisation des Cubs lors d’un échange en 2017, a joué un rôle clé dans la récente flambée des White Sox, frappant .407 (11 en 27) avec quatre circuits et sept points produits au cours des sept derniers matchs.

« Je me sens beaucoup mieux au marbre, plus de confiance », a déclaré Jimenez. « J’essaie juste de voir la balle et de la frapper, mais j’essaie de voir un terrain dans la zone où je peux faire des dégâts. »

Jimenez a frappé son neuvième coup de circuit en tête de l’équipe vendredi, son deuxième coup de circuit en carrière à Wrigley Field. Les souvenirs de son premier round-tripper là-bas sont quelque chose que Jimenez ne devrait pas laisser s’estomper.

Le 18 juin 2019, il a réussi un circuit de deux points contre Pedro Strop en début de neuvième pour mener les White Sox devant les Cubs 3-1.

« C’est spécial », a déclaré Jimenez. « Mon premier match au Wrigley Field. J’en rêvais, frapper un coup de circuit ici. Pas contre eux, mais après qu’ils m’ont échangé, j’ai dit: ‘Oh, ouais. Je veux le frapper contre eux.' »

Le voltigeur de centre recrue Luis Robert, qui a également marqué vendredi après son retour d’une absence de deux matchs causée par une douleur à la main droite, trouve la motivation dans l’éthique de travail de Jimenez.

« Il aime travailler dur, et c’est le genre d’offense que nous allons avoir l’habitude de voir d’Eloy », a déclaré Robert par l’intermédiaire d’un interprète. « C’est le genre de joueur qu’il est, et je suis juste content qu’il ait cette belle course. »

Les White Sox ont prolongé leur avance de tous les temps contre les Cubs à 63-60 avec la victoire de vendredi.

Bien que les fans des Cubs n’aient finalement pas eu grand-chose à applaudir vendredi soir, les joueurs s’attendaient à une expérience étrange sans spectateurs pour la série contre leurs rivaux de Crosstown.

« Ça vous manque », a déclaré le joueur de troisième but des Cubs David Bote à propos de la présence des fans. « Vous manquez l’électrique, vous manquez la sensation, vous manquez les chants, vous manquez les oohs et les aahs et le silence et les vendeurs de bière et toutes les choses que vous aimez entendre dans un stade de baseball. C’est certainement quelque chose qui vous manque. »

Le droitier Reynaldo Lopez est sur le point de commencer pour les White Sox dans sa première action depuis le 26 juillet, quand il est parti avec une inflammation de l’épaule droite après avoir permis un slam aux Minnesota Twins et obtenu seulement deux retraits. Lopez (0-1, 54,00 ERA) a remporté son seul début de carrière contre les Cubs, durant sept manches et un point en 2018.

À la recherche de sa troisième victoire en quatre départs en août, le droitier des Cubs Kyle Hendricks (3-2, 3,31 MPM) reçoit l’appel pour les Cubs. Hendricks a une fiche de 1-3 avec une MPM de 3,55 en sept départs en carrière contre les White Sox.

Les White Sox s’attendent à ce que le troisième but Yoan Moncada soit de retour dans l’alignement samedi après avoir raté le match de vendredi en raison de douleurs aux jambes. L’homologue des Cubs, Kris Bryant, a raté quatre matchs consécutifs en raison de douleurs au poignet gauche.

