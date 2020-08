À l’époque où la Masters Cup se jouait au début de la nouvelle saison plutôt qu’à la fin de la précédente, John McEnroe battait Johan Kriek, Mats Wilander et Ivan Lendl pour remporter l’édition 1983 en janvier 1984.

C’était un prélude parfait à ce qu’il allait accomplir cette année-là, en exécutant l’une des plus grandes saisons de l’histoire du tennis avec un fantastique score de 82-3 entre janvier 1984 et janvier 1985! Jouant à un niveau plus élevé que le reste du peloton, John a remporté les sept premiers tournois auxquels il a participé, avec un score de 39-0 (42-0 si l’on compte cette Masters Cup pour 1983) avant ce mémorable affrontement contre Ivan Lendl dans le finale de Roland Garros.

Bien qu’il ait remporté les deux premiers sets en style dominant, John a perdu la rencontre 3-6, 2-6, 6-4, 7-5, 7-5 contre le joueur qui n’avait jamais remporté de couronne majeure auparavant. Ce fut l’une des défaites les plus difficiles de sa carrière, compte tenu de la façon dont il a joué dans les deux premiers sets, perdant seulement dix points au service et contrôlant le rythme au retour.

Néanmoins, McEnroe a rapidement laissé ce revers derrière lui, se dirigeant vers son herbe bien-aimée et soulevant les trophées à Queen’s et à Wimbledon pour revenir sur la voie de la victoire, espérant que plus de la même chose lors du swing sur terrain dur nord-américain.

Il n’y avait personne pour arrêter McEnroe à Toronto, battant Peter Fleming, Jimmy Connors et Vitas Gerulaitis en trois jours, soulevant un autre trophée et améliorant son score à 59-1! Toronto, Cincinnati et l’US Open se sont disputés deux semaines consécutives cette année-là, et John n’a pas pu suivre ce rythme, perdant au premier tour de Cincinnati contre le numéro un mondial.

70 Vijay Amritraj 6-7, 6-2, 6-3 le 21 août.

En 1984, John McEnroe n’avait perdu qu’un seul match jusqu’au 21 août.

De retour sur le court deux jours seulement après avoir remporté Toronto, John n’a pas pu retrouver son niveau habituel après un premier set serré qu’il a remporté au tie-break.

Amritraj l’a brisé deux fois en deuxième et à nouveau au début du troisième pour gagner une avance cruciale qui l’a porté vers la fin, et l’un des résultats les plus inattendus de toute la saison 1984. La défaite est probablement venue au moment parfait pour John, qui a pris un peu de repos et a décroché la couronne de l’US Open deux semaines plus tard, battant Lendl en finale pour venger la défaite de Paris.

Jusqu’à la fin de cette saison remarquable, John McEnroe perdra un seul match de plus, en finale de la Coupe Davis contre la Suède contre Henrik Sundstrom, avant de conclure presque une année parfaite après le titre de la Masters Cup en janvier 1985.