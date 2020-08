L’entraîneur des Raiders, Jon Gruden, a démenti un rapport affirmant qu’il avait simulé un test COVID-19 positif dans une tentative bizarre de motiver son équipe.

Un rapport du 5 août de Mike Garafolo de NFL Network a affirmé que Gruden avait recruté le coordinateur des équipes spéciales Rich Bisaccia pour mentir aux joueurs lors d’un appel vidéo, leur disant que Gruden avait été hospitalisé avec le coronavirus. La cascade, a affirmé Garafolo, visait à garantir que les joueurs prendraient le coronavirus au sérieux.

Mais Gruden a nié avoir fait un tel coup en disant aux journalistes mercredi que c’était « totalement faux ».

« Je prends ça aussi sérieux que n’importe qui, » dit Gruden.

C’est bon à entendre, étant donné que le coronavirus a entraîné la mort de 168000 personnes aux États-Unis seulement et peut entraîner des problèmes de santé à long terme chez les survivants. C’est assez sérieux pour que les joueurs de toute la ligue se retirent de la saison de peur de contracter la maladie. L’un des pairs de Gruden, l’entraîneur des Chargers Anthony Lynn, a révélé qu’il avait la maladie dans un épisode de «Hard Knocks».

Compte tenu du rôle remarquable de Gruden en tant que maître motivateur – et de quelques extraits sonores bizarres attribués à son nom – il semblait possible qu’il essaie de faire une farce liée au COVID-19. Mais Gruden a clairement indiqué qu’il pensait qu’il n’y avait pas de quoi plaisanter. Quant à son opinion réelle sur le coronavirus, Gruden l’a offert lorsqu’on lui a demandé s’il pensait que la NFL pourrait commencer sa campagne 2020 à temps:

«Ce n’est pas ma décision», dit-il. «Je fais confiance aux médecins qui nous conseillent sur ce qu’il faut faire. Je le prends très au sérieux. Je veux faire ce qu’il faut pour que nos joueurs et nos entraîneurs soient aussi sûrs que possible. Je veux faire partie de la lutte contre ce virus dans la boue. Je ne me demande pas si nous devrions ou non ou voulons ou non. J’essaie de rester concentré sur la mission que nous devons être une grande équipe de football, le meilleur possible, et rester en bonne santé.