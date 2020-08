Jon Jones peut devenir un challenger immédiat pour le titre des poids lourds de l’UFC, mais seulement après que Francis Ngannou ait obtenu sa chance au titre.

C’est selon le président de l’UFC, Dana White, qui a confirmé les plans de Jones de passer à une nouvelle catégorie de poids maintenant qu’il a quitté son titre de 205 livres.

Plus tôt cette semaine, Jones a annoncé qu’il renonçait à son champion des poids lourds légers avant d’ajouter des plans pour tester les eaux chez les poids lourds après avoir parlé à l’UFC de son avenir. Jones était le plus ancien champion des poids lourds légers en titre de l’histoire de la promotion, beaucoup l’appelant le plus grand combattant à avoir jamais participé à ce sport.

White est d’accord avec cette évaluation, c’est pourquoi il est entièrement d’accord avec Jones qui saute la ligne pour se battre pour le titre des poids lourds, mais pas avant que le féroce artiste à élimination directe du Cameroun n’obtienne sa deuxième chance de remporter l’or à l’UFC.

« [Jon Jones is] le champion des poids lourds légers de longue date. À mon avis, il est le plus grand de tous les temps, et s’il veut revenir et tenter sa chance au championnat des poids lourds, je n’aurais pas de problème avec ça « , a déclaré White à ESPN mardi » Mais il ne peut pas simplement saute devant Ngannou maintenant.

Jones a déclaré publiquement qu’il allait commencer à ajouter du muscle et à préparer son corps pour un combat chez les poids lourds, mais il n’y a pas de calendrier pour sa première apparition dans la division.

Le champion en titre Stipe Miocic vient de se battre le week-end dernier dans une bataille en cinq rounds contre Daniel Cormier, qui a clôturé leur trilogie.

Miocic détient déjà une victoire dominante sur Ngannou lors de leur rencontre précédente, mais depuis lors, «The Predator» a remporté quatre victoires consécutives à élimination directe avec des victoires sur Curtis Blaydes, Junior Dos Santos, Jairzinho Rozenstruik et Cain Velasquez.

Ngannou a passé moins de trois minutes de temps total dans la cage avec ces quatre adversaires.

C’est plus que suffisant pour consolider Ngannou en tant que prétendant n ° 1 aux poids lourds et White ne permet à personne de le devancer.

Quant à l’avenir de Jones, White pense que l’ancien champion se concentre actuellement sur des efforts extérieurs, mais ils finiront par s’asseoir pour discuter de ses débuts en tant que poids lourd.

« [Ngannou vs. Miocic is] définitivement le combat qui va se passer chez les poids lourds maintenant », a déclaré White. «Francis Ngannou a mérité cette chance au titre. Ensuite, nous verrons ce qui se passe.

«Nous avons le top 4-5 [heavyweights] aménagé pour les combats à venir à l’automne. Nous verrons donc quand le timing de Jon Jones est de revenir et qui a du sens pour lui. «