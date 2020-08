Justin Fields ne laisse pas les Big Ten annuler le football universitaire sans se battre.

Le quart-arrière de l’État de l’Ohio a partagé dimanche une pétition #WeWantToPlay – qui le désigne comme son créateur – demandant à la Big Ten Conference de rétablir la saison d’automne de football 2020. Le Big Ten et le Pac-12 ont annoncé mardi qu’ils reporteraient leurs saisons respectives au milieu de la pandémie de coronavirus.

« Nous, les joueurs de football du Big Ten, ainsi que les fans et les supporters du football universitaire, demandons que la Big Ten Conference rétablisse immédiatement la saison de football 2020 », indique la pétition. « Permettre aux joueurs / équipes du Big Ten de choisir eux-mêmes s’ils souhaitent jouer ou se retirer cet automne. Autoriser les joueurs / équipes du Big Ten qui choisissent de ne pas jouer une saison d’automne de le faire sans pénalité (sic) ou une répercussion. «

PLUS: Le football universitaire est-il annulé en 2020? Regard sur les conférences Power 5 à l’avenir

La pétition est le dernier de plusieurs mouvements dirigés par les joueurs, exigeant que les étudiants-athlètes aient une meilleure représentation et une meilleure agence lorsqu’il s’agit de jouer une saison potentielle de football universitaire en 2020.

Il n’est pas certain que la pétition de Fields – qui s’adresse uniquement aux présidents du Big Ten, aux directeurs sportifs et au commissaire Kevin Warren – fasse partie du mouvement #WeWantToPlay plus large. Cette campagne sur les réseaux sociaux a inclus des joueurs de chaque conférence Power 5 et a été dirigée par des joueurs tels que Fields, Trevor Lawrence de Clemson et Najee Harris de l’Alabama, cherchant à présenter un message unique et un front uni concernant la saison 2020.

PLUS: Les annulations de football universitaire, expliquées

Bien que plusieurs entraîneurs et institutions du Big Ten aient exprimé leur frustration face aux choix de la conférence, il semble que la meilleure chance de la conférence pour le football soit d’attendre le printemps, qui présente plusieurs de ses propres défis logistiques. Mais la pétition de Fields présente probablement la dernière chance réelle qu’il a de jouer au football en 2020. L’état de l’Ohio, contrairement à un autre membre de la conférence, le Nebraska, a annoncé mercredi qu’il n’envisagerait pas de jouer au football en dehors des Big Ten.

Cela signifie que la seule option de Fields pour jouer en 2020 est de transférer dans une autre école – une option peu probable, étant donné qu’il a été transféré de Géorgie après la saison 2018 – ou d’attendre le printemps. Mais alors, le junior montant devrait décider s’il doit se retirer de la saison pour se préparer au repêchage de la NFL 2021 (il est considéré comme le n ° 2 du classement général des joueurs de Sporting News).

La pétition de Fields compte plus de 45 000 signatures dimanche après-midi.