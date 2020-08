Jusuf Nurkic hésitait à prendre la parole samedi. Il voulait s’éloigner du basket et pleurer la mort de sa grand-mère.

Une fois qu’il a cédé et s’est adapté pour les Trail Blazers, il a réalisé l’une des meilleures performances de sa carrière et a aidé à mener Portland à une place en séries éliminatoires. Ses 22 points, 21 rebonds et six passes décisives en 40 minutes se sont avérés essentiels dans la victoire des Blazers 126-122 sur les Grizzlies lors du premier tournoi de play-in de la NBA.

L’entraîneur Terry Stotts a ensuite présenté à Nurkic le ballon de match dans le vestiaire. Ses coéquipiers ont continué à le soutenir alors qu’il pleurait.

Mais alors qu’il répondait aux questions des journalistes après le match, il n’y avait aucune satisfaction dans sa voix. Il y avait plutôt un sentiment d’obligation.

« Je ne voulais pas jouer. Je pense qu’elle m’a fait jouer, je suppose », a déclaré Nurkic aux journalistes (vidéo de Ben Golliver du Washington Post). «Je suis déjà venu (dans la bulle d’Orlando), toutes ces décisions de rester ici et d’être avec l’équipe, aussi bien; je pense qu’elle voulait que je joue.

« Donc, je suis content que nous (ayons gagné) et que nous soyons en séries éliminatoires. C’est pour cela que nous sommes venus ici. »

Nurkic a appris la mort de sa grand-mère alors qu’il se rendait au jeu de jeu au complexe Disney’s Wide World of Sports, ont rapporté The Oregonian et d’autres points de vente. Il a posté la nouvelle sur son fil Instagram. Il y a deux semaines, il a déclaré aux journalistes que sa grand-mère avait contracté le COVID-19 et était dans le coma.

Selon The Oregonian, Nurkic a déclaré samedi qu’il n’avait pas décidé s’il quitterait l’équipe pour être avec sa famille dans sa Bosnie natale. Il serait placé en quarantaine pendant 10 jours s’il sort puis rentre dans la bulle. La série de premier tour des Blazers contre la tête de série n ° 1 de l’Ouest, les Lakers, débutera mardi.