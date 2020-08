Lors de la présentation du nouveau technicien du Juve Stabia, Pasquale Padalino (Cliquez ici pour ses premiers mots en tant que coach de Gialloblù), le directeur sportif est également intervenu Filippo Ghinassi.

Le directeur sportif a parlé du nouvel entraîneur et exploré les lignes directrices relatives au marché, avec une équipe qui devra être refondée presque à partir de zéro et surtout presque sans frais. Ghinassi a en effet laissé entendre sans mordiller les mots qu’il ne pourra se déplacer plus facilement pour aborder les négociations à venir qu’après s’être débarrassé des engagements lourds (en particulier ceux de Addae, Troest est Tonucci, ed), éventuellement sans bons de sortie.

En fait, compte tenu de la vente certaine de Fort au plus offrant (Pour un chiffre qui, net de la question-offre compréhensible, ne devrait pas être inférieur à 2 millions d’euros, ndlr), le parachute post relégation en Série C et l’allègement supplémentaire du montant des salaires, la Juve Stabia sera construite en gardant les comptes en ordre, sans dépenses folles et avec une ligne verte très prononcée.

Cependant, le temps presse, comme l’a souligné le DS lui-même, car dans quelques semaines, une équipe actuellement clairsemée devra être restaurée (Cliquez ici pour la situation contractuelle de l’équipe Stabiese) et avec peu d’hommes aptes au jeu offensif de Padalino. Ce sont les mots de Ghinassi, qui a également accueilli le nouvel entraîneur de Gialloblù: « Je suis vraiment heureux de vous présenter Pasquale Padalino, un entraîneur bien choisi qui en très peu de temps, en fait une semaine, nous avons réussi avec grand plaisir mettre sous contrat. Il a de larges épaules, il connaît la catégorie notamment en ce qui concerne le groupe sud et, surtout, a des valeurs humaines très importantes, qui sont souvent éclipsés dans le monde du football. Une personne convenable pour la place de Castellammare « .

Et sur le marché des transferts: «Quels joueurs de l’équipe actuelle conviennent au match de Padalino? Le staff sera presque totalement refondé, avec des joueurs de valeur incontestée qui ont pourtant un engagement en dehors des canons de la durabilité pour une catégorie comme la Serie C. L’un des grands objectifs est en effet de résoudre ces contrats sans dépenses financières, afin de remodeler le budget pour embaucher d’autres acteurs. Discours clairement différent pour Fort qui est le seul pour lequel ceux qui veulent acquérir le contrat devront nous payer le montant dû; quelle est sa valeur? Les prix sont fixés par le marché, mais je peux vous assurer que nous avons bien l’intention de maximiser sa vente ».

En conclusion: « Le seul véritable ennemi est le temps, et ce n’est la faute de personne, car nous avons changé de catégorie il y a quelques semaines et maintenant nous nous retrouvons à travailler plus d’un mois plus tard que nos concurrents, mais c’est un défi que nous relevons avec plaisir et que nous rattraperons malgré les difficultés logistiques . Alors, aussi juste soit-il, je serai moi aussi évalué sur la base des résultats que nous collectons, et je n’échapperai pas au jugement ».