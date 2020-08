La lutte professionnelle n’offre que quelques talents à ne pas manquer, et l’un d’eux se trouve être le champion NXT Keith Lee. Le monstre d’un homme de 6-2 et 320 livres se déplace avec la grâce et l’athlétisme d’un individu de la moitié de sa taille. Associez cet athlétisme bizarre à un énorme charisme et il est logique que le joueur de 35 ans soit le premier homme à détenir simultanément les titres NXT et nord-américain.

Alors que Lee se prépare à affronter le nouveau venu Karrion Kross à NXT TakeOver XXX, il a pris le temps de parler à Sporting News de son échec à trois essais différents de la WWE avant de finalement recevoir l’appel; comment Dusty Rhodes a joué un rôle dans son slogan «Bask in my Glory»; les montagnes russes émotionnelles de perdre son entraîneur et sa figure paternelle, juste avant de remporter le championnat NXT; et sa confrontation du 22 août avec Kross.

Sporting News: Qu’est-ce qui vous a permis de continuer malgré votre échec à la WWE lors des trois essais précédents?

Keith Lee: La première fois, je peux admettre que je n’étais pas prêt. Dusty Rhodes m’a tout de suite dit que j’étais terrible au micro, donc je savais que j’avais quelque chose sur quoi travailler. La deuxième fois était honnêtement une épreuve inattendue. Je n’étais pas prêt physiquement mais je n’étais pas prêt mentalement. J’étais un athlète bizarre mais ce n’était manifestement pas suffisant. La WWE était différente. La dernière fois que j’ai échoué en 2013, c’était complètement différent parce que j’avais transformé en termes de personnalité et de confiance. Je savais qui j’étais et ce que j’étais. Je ne savais pas ce qui allait se passer mais des discussions avec Dusty et William Regal m’ont mis dans un état d’esprit qui était prêt à être rejeté. Même si j’étais à un moment où je voulais en quelque sorte raccrocher mes bottes, ils ne m’ont pas laissé faire. Ils ont allumé un feu sous mon derrière qui a apporté ce que vous voyez devant vous aujourd’hui. Je suis le gars qui fait ce qu’il veut parce qu’il sait ce qui fonctionne pour lui. C’était un processus d’apprentissage très long et ardu.

SN: Qu’est-ce que Dusty Rhodes a représenté pour vous tout au long du processus? Il aurait pu vous dire de ne pas revenir après trois essais ratés mais il a visiblement vu quelque chose en vous.

KL: Dusty était très simple et honnête. Il l’a gardé réel et c’est tout ce que j’ai vraiment demandé. S’il pensait à quelque chose, il vous le ferait savoir. Il m’a dit que j’étais terrible la première fois et a remarqué des améliorations lors de mon deuxième essai. La troisième fois, il m’a dit directement que j’avais ça. Puis il a dit que j’avais une présence dans laquelle il pouvait littéralement se prélasser. C’était un signe de ma croissance personnelle. Je voulais lui prouver que je n’ignorais pas ses conseils.

J’essaie d’être meilleur, pas seulement pour lui, pas seulement pour son approbation de le représenter à un moment donné. Et quand ces lignes sont sorties de sa bouche, j’ai voulu les représenter encore plus parce que j’avais l’impression qu’il avait quelqu’un qui faisait partie intégrante de qui est Keith Lee.

SN: Après le troisième essai raté, vous avez commencé à déchirer la scène indépendante et à travailler avec Matt Riddle, Dominik Dijakovic, Walter et bien d’autres. En 2018, vous signez avec la WWE et vous avez l’impression que toutes les personnes avec lesquelles vous avez travaillé ont signé avec vous.

KL: C’était très bizarre. Surtout compte tenu des types d’endroits où nous travaillions auparavant, des lieux et des différentes façons dont nous étions traités dans différents endroits et de toutes les choses que nous devions endurer. Matt Riddle, en particulier, parce que lui et moi avons beaucoup voyagé ensemble. C’est surréaliste à voir mais c’est aussi une belle chose. Notre course aux Indes était la preuve que nous en valions la peine.

SN: Vous et Dijakovic avez réalisé des performances incroyables avant de rejoindre NXT. Comment réinventez-vous ce que vous avez fait 100 fois auparavant pour un nouveau public?

KL: Nous sommes si différents qu’aucune de nos concurrentes ne doit jamais être la même. Chaque match a une saveur différente. Le plus grand facteur de différence pour nous est que vous avez un athlète monstre par rapport à un autre athlète monstre. Les deux gars veulent faire une déclaration non seulement pour les grands hommes, mais pour leurs propres cas, pour leur propre valeur pour cette industrie et pour l’avenir, et nous voulons être les représentants des grands hommes sont et peuvent être. Cela crée un certain niveau de compétitivité qui repousse les limites de ce que les gens attendent.

SN: Vous avez vraiment commencé à vous faire un nom à Survivor Series l’année dernière et avez apporté cet élan à Royal Rumble. Mais ensuite, COVID-19 frappe et freine ce qui semblait être sur le point d’être une énorme poussée pour vous. Était-ce dégonflant?

KL: Le nom du jeu dans cette industrie est d’apprendre à rouler avec les coups de poing. J’ai juste dû faire des ajustements au fur et à mesure. À mon avis, je n’ai pas l’impression de me calmer. J’ai l’impression que les fans m’apprécient tout autant. Ils ne sont peut-être pas là pour exprimer leur reconnaissance, mais je peux ressentir une sorte de connexion. Je ne suis pas moins sexy qu’avant. Quand les fans reviendront, ils seront beaucoup plus excités. Et une autre opportunité se présentera et j’écraserai cela. Et j’écraserai celui d’après. Et après cela, et ainsi de suite et ainsi de suite jusqu’à ce que j’arrive là où ma destination sera.

SN: Après être devenu la première personne de NXT à organiser deux championnats simultanément, a-t-on déjà parlé de vous défendre les deux en même temps?

KL: J’ai pris environ une semaine et demie de délibération car j’avais quelques options sur la table. Mais il y avait des limites à ce que je pouvais faire en termes de tenue des deux championnats. Je ne veux pas être une personne qui détient un championnat par cupidité. Ils m’ont dit que je ne pourrais pas défendre les deux tout le temps. J’ai dû trouver un moyen de le rendre agréable pour tout le monde. À mon avis, la décision la plus logique a été de renoncer au titre nord-américain pour la croissance et la santé de la marque. Certaines personnes n’en sont pas satisfaites parce qu’elles voulaient me voir défendre les deux. Mais cela aurait été nul si je défendais les deux titres chaque fois que je défendais un championnat. J’ai ressenti cela après avoir défendu les deux contre Dijakovic. Ce n’était pas comme si j’avais toujours deux matchs à la télévision. Il était tout simplement plus logique que la marque ait des opportunités pour d’autres personnes. Le prestige que j’ai mis sur ce titre, je veux qu’il reste intact. C’était la meilleure voie à suivre.

SN: Vous êtes entré dans ce match de championnat avec Adam Cole ayant le cœur lourd après le décès de votre mentor et ami de longue date, Tim Brooks. Pouvez-vous parler des montagnes russes émotionnelles de Brooks qui passent la veille de votre match avec Cole?

KL: Je ne peux pas nécessairement mettre des mots sur ce qu’il représentait pour moi. Si j’essayais de verbaliser ce qu’il signifiait pour moi, nous serions ici pendant des heures. C’est un gars qui m’a sorti de zéro connaissance et m’a préparé mentalement à ce qu’est cette industrie. Il m’a appris les aspects politiques et commerciaux et comment me protéger. Non seulement il l’a fait, mais il était aussi fondamentalement un autre père pour moi. Il croyait en moi avant tout le monde quand les gens disaient que c’était stupide de laisser le football derrière pour la lutte professionnelle.

Il était là quand j’ai tiré sur quelque chose que je n’avais jamais fait auparavant. Il était là quand j’étais sans abri et que je vivais hors de ma voiture. Il a tout fait pour moi de toutes sortes de manières. Il m’a guidé quand je n’en avais pas. L’influence qu’il a eue sur ma carrière est tout. Il y a des gens qui ajoutent des saveurs à ce que j’apporte à cette entreprise mais c’était le plat principal. Il était tout pour moi.

SN: À quel point aurait-il été fier de vous en voyant votre moment avec les deux championnats? Pensez-vous qu’il aurait été satisfait…

KL: Oh non. Nous ne faisons pas de satisfaction. La mouture est pour toujours. Il aurait été heureux et aurait pris le temps de célébrer. Mais une fois cela terminé, il s’agit de la suite. Il aurait demandé quel aurait été mon prochain objectif? Quelle galaxie prendrais-je ensuite? Beaucoup de gens dans cette industrie parlent d’être le plus grand champion de la WWE de tous les temps et le meilleur lutteur de la planète. Mec, j’essaye d’être le meilleur lutteur professionnel de tout l’univers. Je veux être le gars qui change le jeu de toutes les manières.

SN: La personne qui se met en travers de votre chemin est Karrion Kross. Il est arrivé à chaud et a tiré jusqu’au sommet. Que pouvons-nous attendre de vous deux chez TakeOver?

KL: Je ne sais pas grand-chose de ce type Kross. On peut dire qu’il se met en travers de mon chemin, mais chaque fois que je vais vers lui, il s’écarte de mon chemin. Il n’a rien gagné. Même contre Dijakovic, il se faisait tabasser jusqu’à ce qu’il lui donne un coup de pied dans la tête. C’est un gars qui ne peut pas avoir un match direct. Il doit avoir un mage du feu avec lui maintenant. Je ne sais pas ce qui se passe ici. Il semble être dur et peut se battre. Il a tous les outils nécessaires pour être un grand concurrent. Mais au moment où il a rencontré un autre grand concurrent, il a dû prendre des raccourcis. Mais quand il montera sur le ring avec moi, ce sera une expérience différente.

SN: Qui serait une personne du passé ou du présent que vous aimeriez lutter?

KL: Kurt Angle. C’est l’un de mes lutteurs préférés de tous les temps. Un monstre absolu qui n’est qu’un athlète monstre. Vous le voyez faire des choses que les autres ne peuvent pas faire. C’est quelqu’un qui m’a influencé du point de vue du ring. J’aurais aimé avoir un match avec lui mais le baron Corbin a dû le gâcher pour moi.