Churchill a inversé son cours et ne permettra plus aux fans de participer au Kentucky Derby 2020, a annoncé vendredi la piste de course.

La piste de course a annoncé pour la dernière fois un plan pour l’événement qui avait réduit les spectateurs à environ 14% de spectateurs.

« Churchill Downs a travaillé avec diligence au cours des derniers mois pour planifier un Derby en toute sécurité avec un nombre limité de spectateurs présents », a annoncé vendredi la piste de course. « Nous étions confiants dans ce plan, mais résolus à rester flexibles en utilisant les informations les meilleures et les plus fiables disponibles. Avec les augmentations significatives actuelles des cas de COVID-19 à Louisville ainsi que dans la région, nous devions revoir notre planification. »

La 146e édition du Kentucky Derby est prévue pour le 5 septembre.

Churchill Downs a déclaré avoir obtenu le soutien du gouverneur Andy Beshear, qui a qualifié cela de «décision juste et responsable».

La décision de courir les courses du 5 septembre sans fans s’applique également aux Kentucky Oaks et à toutes les courses en direct à Churchill Downs pendant la Derby Week.

Le Kentucky Derby a lieu chaque année depuis 1875 et seulement deux fois en dehors du mois de mai.

La dernière fois qu’il a eu lieu après mai était 1945, lorsque la course a eu lieu le 9 juin après la fin de la Seconde Guerre mondiale.

La course de l’an dernier a attiré plus de 150 000 personnes à Churchill Downs.