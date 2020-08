Avec trois prix Cy Young de la Ligue nationale sur son CV, Clayton Kershaw n’a pas besoin de mesurer son succès avec un pistolet radar.

Mais cela ne signifie pas que le gaucher des Dodgers de Los Angeles n’a pas remarqué qu’il avait atteint 94 mph lors de son dernier départ, sa meilleure vitesse en deux ans.

Il recherchera à nouveau cette vitesse jeudi lorsque les Dodgers concluront une série de deux matchs à Seattle.

« (La vélocité n’est) pas tout, mais je savais que c’était là-dedans. Je pense que c’est ce qui était frustrant », a déclaré Kershaw aux journalistes récemment. « Ces deux dernières années, il a été difficile de comprendre pourquoi il ne se déroule pas comme je le souhaitais. De toute évidence, vous continuez à travailler et essayez de prendre de bons départs.

«Pour une raison quelconque, nous avons jeté beaucoup de choses différentes, et notre personnel de force et de conditionnement, notre personnel d’entraînement, nos trucs hors saison – tout le monde a fait un excellent travail avec moi en essayant de comprendre ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Je Je ne peux pas identifier une chose précise, mais toutes les choses que nous avons essayées, il y a beaucoup de choses qui sont restées bloquées. Et c’est gratifiant, c’est sûr. «

Kershaw (2-1, 2,65 mpm) n’a accordé qu’un seul coup sûr en sept manches, un circuit solo d’Anthony Rendon, lors d’une victoire 7-4 contre les Los Angeles Angels vendredi dernier à Anaheim, en Californie.

Cela a aidé Kershaw à rebondir après sa seule défaite de la saison, au cours de laquelle il a accordé trois circuits.

« Tout (vendredi) était plus net », a déclaré Kershaw, qui a retiré six retraits et provoqué une douzaine de retraits au sol. « Le curseur pour moi est tout simplement énorme. Si je peux jeter ça derrière dans le décompte des frappes, ils ne peuvent pas rester assis sur un même terrain. Beaucoup de balles au sol et une excellente défense. »

Cody Bellinger, qui a frappé deux circuits vendredi dernier, a été plus impressionné par Kershaw.

« Kershaw était Kershaw aujourd’hui », a déclaré Bellinger. « Je pense que nous nous adaptons tous à la saison courte, certains plus que d’autres, comme moi, mais je pense que finalement, tout ira bien. »

Kershaw a une fiche de 3-0 avec une MPM de 2,70 en trois départs en carrière contre les Mariners.

Les Dodgers ont connu une séquence de sept victoires consécutives mercredi avec une défaite de 6-4 contre les Mariners au T-Mobile Park.

Max Muncy, Joc Pederson et Bellinger ont frappé des circuits en solo pour Los Angeles.

Les Dodgers ont chargé les buts avec deux retraits dans la neuvième manche avant que Corey Seager ne frappe pour mettre fin au match.

Les Mariners, qui ont cassé une séquence de sept défaites mercredi, prévoient de lancer le gaucher Yusei Kikuchi (0-1, 5,28 MPM), qui a été rayé de son dernier départ prévu vendredi à Houston avec des spasmes au cou moins d’une heure avant le premier lancement du jeu. Les Astros ont martelé le démarreur d’urgence Nestor Cortes pour huit points (sept mérités) dans la première manche d’un match 11-1.

« C’était dérangeant (Kikuchi) quand il est entré et a essayé de se faire soigner », a déclaré le manager des Mariners, Scott Servais. « Il est entré dans la cage des frappeurs et a essayé de lancer, et il n’allait tout simplement pas pouvoir poster. C’est un spasme dans son cou, et j’espère qu’il pourra peut-être rebondir et que nous pourrons le faire glisser dans le rotation. »

