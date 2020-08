Ronaldo Koeman ça ne compte pas avec Luis Suarez et l’attaquant en est déjà conscient. Comme le rapporte le RAC 1, l’entraîneur a téléphoné à l’Uruguayen lundi matin pour lui confirmer qu’il n’entrait pas dans son projet pour la saison prochaine et qu’il devra trouver une équipe. Il y a quelques jours, le footballeur a déclaré dans une interview à El País que son intention était de rester à Barcelone.

Et est-ce que Luis Suarez était l’un de ceux indiqués après l’humiliation historique subie en Ligue des champions contre le Bayern Munich. Josep Maria Bartomeu n’a pas mentionné son nom lorsqu’il a parlé de joueurs non transférables et c’était une question de temps avant Ronald Koeman confirme au footballeur qu’il n’entre pas dans ses plans pour la nouvelle Barcelone qu’il prépare pour la saison prochaine.

Maintenant, Luis Suarez et Barcelone devra parvenir à un accord pour finaliser une sortie qui soit bonne pour toutes les parties. L’attaquant a un contrat, à 33 ans, il a un contrat d’un an de plus avec lui Barcelone plus une option en fonction des matchs et il y a quelques jours, il a souligné que son intention était de continuer au Camp Nou même en arrière-plan.

Cette nouvelle intervient au milieu du tollé général sur le départ possible de Leo Messi, le meilleur ami de Luis Suarez dans le vestiaire de Barcelone. L’Argentin a confirmé à l’entraîneur qu’il regarde plus à l’extérieur qu’à l’intérieur de l’équipe culé et la décision de l’entraîneur néerlandais de se passer de l’Uruguayen pourrait être de s’éloigner un peu plus. Messi de l’équipe culé. Le désordre continue à Barcelone et il semble que cela durera longtemps.

Accord de résiliation de contrat

Comme le rapporte ce même média, la prochaine étape est de négocier une résiliation de contrat qui ne semble pas facile. Luis Suarez Il est le deuxième mieux payé de l’équipe avec un salaire de 15 millions net, il a signé un an de plus de contrat et n’a pas l’intention de pardonner de l’argent. Barcelone, qui traverse une situation économique précaire, a désormais le difficile scrutin de résoudre cette situation avec le footballeur qui pourrait avoir une proposition de retour à l’Ajax.