., Europa Press et .

Journal La Jornada

Mercredi 19 août 2020, p. a10

Barcelone. Le Néerlandais Ronald Koeman deviendra le prochain entraîneur de Barcelone et construira son équipe autour de la star argentine Lionel Me-ssi, a révélé hier le président du club espagnol Josep María Bartomeu.

Koeman, très aimé des Catalans pour sa carrière de joueur, notamment pour avoir été le buteur du but qui a donné à l’équipe sa première Coupe d’Europe en 1992, dirigera les travaux de reconstruction du club après avoir été humilié par le Bayern Munich. 8-2 en quarts de finale de la Ligue des champions vendredi dernier.

Si rien ne va pas, Koeman sera l’entraîneur du Barça la saison prochaine, c’est déjà dans tous les médias, et s’il n’y a pas de nouvelles dans les jours suivants, c’est lui qui mène ce nouveau projet, qui sera différent, avec un entraîneur que l’on connaît très bien, non seulement à cause de son passé de joueur, mais aussi à cause de son temps de barreur, a déclaré Bartomeu dans une interview à la chaîne de télévision officielle du club.

Koeman, 57 ans, est arrivé à Barcelone après s’être rendu à la Fédération néerlandaise pour négocier la sortie de son contrat avec l’équipe nationale néerlandaise, qu’il entraînait depuis 2018 et a conduit à se qualifier pour l’Euro 2020.

«Nous le connaissons très bien, nous savons de son expérience et de sa façon de penser, il était exceptionnel dans la Dream Team de Johann Cruyff et il pratique sa philosophie. Le membre doit être enthousiasmé par le nouvel entraîneur », a ajouté le meilleur leader du club. Il a également révélé que Koeman était leur première option en janvier dernier, lorsqu’ils ont décidé de renvoyer Ernesto Valverde.

Le manager a ajouté que Messi n’était pas près de quitter le club et ferait partie intégrante de l’équipe sous Koeman.

«Messi a répété à plusieurs reprises qu’il souhaitait terminer son passage au Barça. Koeman nous a dit qu’il était le pilier de son projet.

Il a un contrat avec le Barça jusqu’en 2021. Je parle régulièrement avec le joueur et avec son père. Je ne doute pas que, malgré la déception de Lisbonne, nous serons encouragés par le nouveau projet. Messi est toujours le meilleur joueur du monde, et nous l’avons, a ajouté Bartomeu.

De son côté, Koeman a reconnu hier qu’il aimerait entraîner Barcelone, mais que sa signature ne sera un fait qu’après avoir apposé sa signature sur le contrat avec le club catalan.

Oui, je voudrais (être entraîneur du Barça), mais ce ne sera définitif que lorsque la signature aura été placée. Jusque-là, je ne peux rien dire à ce sujet, a-t-il déclaré dans une interview à la télévision locale NOS.

L’arrivée imminente de Koeman sera la troisième phase d’une restructuration du club qui a commencé avec le limogeage de l’ancien barreur Quique Setién lundi et s’est poursuivie mardi, lorsque le directeur sportif Eric Abidal a accepté de résilier son contrat.

Abidal a été particulièrement pointé du doigt pour avoir géré le limogeage de l’ancien entraîneur Ernesto Valverde, remplacé par Setién le 13 janvier.

Une affaire qui a persécuté la Gaule jusqu’à son licenciement. Le 6 février, Messi a publié un message sur Instagram pour demander à son directeur sportif d’assumer ses décisions et de donner des noms, après avoir, dans une interview, accusé la responsabilité du renvoi de Valverde au vestiaire du Barca.