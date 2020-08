Les Lakers de Los Angeles ont commencé leur série très attendue en séries éliminatoires avec une défaite de 100 à 93 contre les Portland Trail Blazers, endurant une autre performance offensive sombre. Les Lakers se sont retrouvés en retrait de 16 points au premier quart mais ont rebondi grâce à l’effort de la deuxième unité menée par Kyle Kuzma.

L’attaquant de troisième année a terminé le match avec 14 points et huit rebonds, aidant les Lakers à rester dans le match avant que Portland ne scelle la victoire avec une course tardive. Kuzma a encore une fois prouvé qu’il était le sixième homme fiable de l’entraîneur-chef des Lakers Frank Vogel après être devenu l’un des rares points positifs de la reprise de la NBA.

Vogel a beaucoup expérimenté ses rotations au cours des huit matchs de classement précédant les séries éliminatoires, essayant Kuzma dans plusieurs alignements différents. L’un incluait les Lakers qui allaient petit avec le produit Utah commençant aux côtés d’Anthony Davis en position centrale.

Mais Kuzma a admis qu’il s’attend à ce que les rôles soient clarifiés à mesure que la série avec Portland se poursuit. « On a l’impression que ça change un peu à chaque match », a déclaré Kuzma à propos des rotations de Vogel. «Je pense qu’au fur et à mesure des séries éliminatoires, vous devriez resserrer les choses, mais nous verrons.»

Kuzma a précédemment déclaré qu’il était heureux de remplir le rôle de sixième homme, essayant d’être le meilleur coéquipier possible pour les All-Stars des Lakers LeBron James et Davis lorsqu’ils étaient sur le sol. Mais il reste prêt à rejoindre la formation de départ si nécessaire.

«S’ils m’appellent pour commencer, évidemment, vous avez vu ce que j’ai fait, ce que je fais», a déclaré Kuzma. «Entrez et essayez d’être moi-même, amusez-vous, jouez l’esprit libre.»

Après la défaite contre Portland, Vogel n’a pas exclu d’apporter des modifications à ses rotations, ouvrant la porte à une formation de départ plus petite, y compris Kuzma plus tard dans la série. « Nous avons eu un bon mélange tout au long de l’année où nous jouons petits et grands à chaque match, et nous avons la capacité de manipuler cela », a déclaré Vogel.

Et il a ajouté: « La façon dont vous avez commencé au cours d’une saison n’est pas la façon dont vous restez toujours tout au long d’une série de sept matchs », a-t-il déclaré.

Kuzma n’est pas découragé par la défaite du premier match

Malgré son bon camée, Kuzma était déçu que les Blazers aient pris un avantage précoce dans la série. Mais l’attaquant dit qu’il ne pense pas que la pression a augmenté parce que les Lakers ont pris du retard sur leurs rivaux.

«J’ai bien dormi la nuit dernière», dit-il. «C’est juste du basket. C’est évidemment les séries éliminatoires et la haute pression, mais c’est juste du basket. Vous ne pouvez pas vous y attarder car nous jouons tous les deux jours. »

