Plus de quatre mois se sont écoulés depuis que Kyle Larson a été renvoyé par Chip Ganassi Racing et suspendu indéfiniment par NASCAR après avoir été surpris en train de dire le mot N alors qu’il courait dans un jeu vidéo en ligne.

Maintenant, après être revenu à ses racines dans la course sur piste et dominé la série inférieure avec un absurde 31 victoires au cours des derniers mois, Larson espère un retour à la NASCAR Cup Series.

« J’étais juste ignorant. Et immature », a déclaré Larson à l’Associated Press mercredi, la première interview dans laquelle il a abordé l’insulte raciale qu’il a utilisée en avril. «Je n’ai pas compris la négativité et la douleur qui accompagnent ce mot. Ce n’est pas un mot que j’avais jamais utilisé. J’ai grandi dans le nord de la Californie, tout ce que j’ai fait était la course et c’est tout ce sur quoi je me concentrais. beaucoup d’expériences de la vie réelle que je n’ai pas eues et j’ignorais à quel point ce mot était blessant.

Larson a ajouté: «NASCAR est l’endroit où j’ai toujours voulu être et je crois avoir prouvé que je pouvais concourir au niveau de la Coupe. J’aimerais y retourner et nous verrons s’il y a un moyen. Tout ce que je peux faire, c’est continuer à m’améliorer et laisser mes actions montrer qui je suis vraiment.

Larson a satisfait à toutes les exigences de NASCAR pour la réintégration, qui comprenait un cours de formation de sensibilité. Il a déclaré à l’AP qu’il n’avait pas encore officiellement demandé sa réintégration. Fox Sports a rapporté mercredi que « NASCAR a discuté avec Larson de sa réintégration et des procédures, mais Larson ne l’a pas formellement demandé. » Larson reste suspendu indéfiniment.

L’AP a rapporté que Larson est allé au-delà des exigences de formation de sensibilité de NASCAR. Il a rendu visite à Tony Sanneh, un joueur de football à la retraite qui a une fondation d’autonomisation des jeunes à Minneapolis, et il est revenu après que George Floyd a été tué par la police de Minneapolis. Larson s’est connecté avec Max Siegel, le PDG de USA Track & Field qui est impliqué dans le programme de diversité de NASCAR, et a continué son travail avec la Urban Youth Racing School de Philadelphie. Il a également embauché un coach personnel en diversité.

«Je n’ai jamais vraiment réalisé à quel point j’étais privilégiée dans la façon dont j’ai grandi», a déclaré Larson à l’AP. «Je n’ai jamais vraiment eu à m’inquiéter de quoi que ce soit et je suppose que j’étais naïf. Je n’avais pas pleinement compris qu’il y a des gens qui luttent quotidiennement avec des choses différentes. C’était très percutant, très émouvant.

La balle est maintenant dans le camp de NASCAR pour savoir quand et si Larson sera réintégré. Il reste 13 courses dans la saison 2020 de la Cup Series, mais les équipes de course travaillent actuellement pour occuper des sièges dans leurs voitures pour la saison 2021. Plusieurs pilotes avec des courses dans la Cup Series pour 2020 sont en années de contrat.

Par exemple, il est peu probable que Matt Kenseth revienne conduire la Chevrolet CGR n ° 42 en 2021 après avoir remplacé le Larson licencié en avril. Bubba Wallace, le seul pilote noir de NASCAR, se serait vu offrir ce siège.

Mais si une équipe de course et des sponsors pardonneront à Larson et l’accueilliront à nouveau, cela n’a aucune importance s’il n’est pas réintégré par NASCAR.

« Kyle a fait tout ce que NASCAR lui a demandé de faire », a déclaré à Motorsport.com le pilote retraité de NASCAR et actuel propriétaire de l’équipe de course. «Je pense qu’il y a beaucoup de choses en plus de ce que NASCAR lui a demandé de faire, qu’il a fait de son propre chef pour essayer de corriger cela et d’essayer de faire la bonne chose.

«En fin de compte, NASCAR doit être à l’aise avec cela. Ce sera leur décision si et quand il reviendra.