Bjorn Borg et Rafael Nadal sont unanimement considérés comme les plus grands de tous les temps sur terre battue. Alors que l’Espagnol est largement en avance dans les statistiques, l’époque différente rend impossible de déterminer qui aurait prévalu entre les deux dans un défi de rêve hypothétique.

L’entraîneur bien connu Brad Gilbert et l’ancien joueur Patrick McEnroe ont récemment interrogé le sujet dans le podcast ‘Holding Court’, analysant également l’impact de la raquette en bois par rapport aux raquettes modernes. Le scénario idéal serait évidemment Roland Garros, un tournoi que Borg a remporté six fois au cours de sa carrière.

Nadal a même atteint 12 ans dans la capitale française, et s’il réussissait en 2020, il égalerait l’éternel rival Roger Federer avec 20 titres du Grand Chelem.

Gilbert sur Rafael Nadal

«C’est une question intéressante parce que Bjorn Borg a peut-être été le premier joueur des années 70 à avoir joué un jeu plus moderne que celui que vous voyez aujourd’hui.

Ce n’était pas un grand gars, environ 5’11 « , mais très rapide », a déclaré Brad Gilbert. Pour le frère de John McEnroe, Borg avait un service supérieur à Nadal, ce qui serait un élément important du match. « Je pense que celui de Borg. le premier service était très sous-estimé et je donne l’avantage sur le service à Borg dans ce match.

Mais le 2e service de Rafael Nadal serait-il aussi faible sur la raquette en bois? Je dis oui », a déclaré Patrick McEnroe. Gilbert était d’accord avec cette évaluation, disant: «Son deuxième service ne serait évidemment pas aussi bon parce qu’il joue avec les vieilles cordes au lieu des cordes serrées.

Je pense que le facteur déterminant dans le match avec des raquettes en bois serait la position sur le terrain « , a déclaré Gilbert. » Rafa dominerait la position sur le terrain car Borg jouerait très loin en arrière frapperait beaucoup de balles courtes. Rafa ne lutterait pas autant avec des balles au-dessus de son épaule que les gars de l’époque.

Je pense qu’il frapperait juste avec le coup droit et demanderait à Borg de s’étirer en arrière. Je pense qu’il frapperait juste avec le coup droit à l’envers. Avec des raquettes en bois, je me sens peut-être comme un set serré », a déclaré Gilbert.

« Sur terre battue, il n’y a aucun moyen pour Borg d’arrêter l’assaut du coup droit et du revers de Rafa et il le prend en deux sets », a-t-il poursuivi. «Je pense qu’avec une nouvelle technologie, Borg aurait une meilleure chance. Je pense que Borg servirait autour de 135 et aurait un service plus important et aurait plus de rebond sur le ballon », a déclaré Gilbert.

« Je vais donner un set à Borg car il va gagner des points francs de son service, mais Nadal gagne 6-4 7-5 3-6 7-5. Un 4 passeur serré avec un équipement moderne », at-il ajouté. « Rafa est plus grand, plus fort et sa capacité à dominer depuis le milieu du court n’est que le facteur sous-jacent ».