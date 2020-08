Ongle marathon (42 kilomètres) ou un semi-marathon (21 kilomètres) à parcourir individuellement, par paires ou par équipes de quatre participants, de n’importe quelle partie du monde et à l’extérieur ou dans des locaux fermés. Il s’agira du Club La Santa Virtual Series 3, une course organisée par le complexe sportif et hôtelier situé à Lanzarote et qui se déroulera du 25 au 30 août, tous deux inclus.

La période d’inscription à cette compétition, la troisième des Virtual Series du Club La Santa (la première était 10 km et 5 km en juin; et la seconde, un duathlon organisé en juillet), se poursuivra jusqu’au 23 août prochain en page La toile. Le rendez-vous tient son caritative, puisque 30% des profits iront à l’UNICEF.

La compétition, soutenue par Turismo Lanzarote et Lanzarote European Sports Destination, se compose de deux modalités: un marathon (42 kilomètres et 195 mètres) et un semi-marathon (21 kilomètres et 97 mètres). Au moment de l’inscription, chaque participant peut choisir l’une de ces deux options et peut compléter le test individuellement, par paires ou par équipes de quatre coureurs.

La répartition des distances pour ceux qui choisissent de courir en couple sera la suivante: 21K + 21K dans le cas du marathon et 10K + 11K dans le cas du semi-marathon. Ceux qui choisissent de participer par équipes de quatre doivent respecter la répartition suivante des distances entre leurs membres: 1OK + 10K + 11K + 11K dans le cas du marathon et 5K + 5K + 5K + 6K dans le cas du semi-marathon. Les membres de l’équipe peuvent effectuer la distance ensemble ou séparément dans la plage de dates du concours. Les distances peuvent être parcourues n’importe où chaque fois que les autorités compétentes le permettent.

Les mécanismes de la participation est similaire à celle des deux premières éditions de la série virtuelle: chaque coureur doit télécharger une capture d’écran de l’appareil avec lequel il s’entraîne qui reflète la distance parcourue, le temps passé et la date de chacun dans le profil du participant – auquel on accède une fois l’inscription formalisée. Cette capture d’écran, qui doit être envoyée avant le 30 août à 23h59, sera indispensable pour figurer dans le classement final et accéder aux éventuels lots. Les frais d’inscription, aussi bien pour le marathon que pour le semi-marathon, ce sera 10 euros par participant (20 pour les couples et 40 pour les équipes de quatre). Quelques jours après la fin de la course, il y aura une cérémonie virtuelle de remise des prix qui sera diffusée via le profil Facebook du Club La Santa et sa chaîne YouTube.

«Après le succès des deux premières éditions, dans lesquelles nous avons eu des participants de nombreuses régions du monde, nous voulions aller plus loin et proposer l’option d’un marathon et d’un semi-marathon, qui sont deux modalités avec de nombreux adeptes et que peut connecter de nombreuses personnes de nombreuses régions du monde»Déclare Fabio Cabrera, directeur de course, qui est convaincu que, petit à petit, les Virtual Series du Club La Santa se consolident dans le calendrier.

« Notre mode de vie est le sport et nous y croyons comme le meilleur moyen de mener une vie saine et de faire de la communauté », ajoute Cabrera, qui prévoit déjà de nouvelles éditions et qui est également responsable de l’organisation d’autres compétitions comme le «Club La Santa IRONMAN Lanzarote 70.3», le Club la Santa International Running Challenge, le «Volcano Triathlon Lanzarote» ou le «Club La Santa IRONMAN Lanzarote».

Aussi pour les mineurs

Les mineurs de moins de 18 ans peuvent également participer au club La Santa Virtual Series 3. Pour les coureurs âgés de 16 à 17 ans, qui doivent être inscrits par leurs parents, il n’y aura qu’une seule option: terminer un semi-marathon de relais par équipes de quatre, avec la répartition suivante des distances: 5K + 5K + 5K + 6K. Les mécanismes de participation sont les mêmes et ils doivent également envoyer une capture d’écran avec l’appareil avec lequel ils s’entraînent, en indiquant l’heure, la distance et la date. Les frais d’inscription sont de 40 euros pour chaque équipe.