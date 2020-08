Trente pagayeurs handicapés, vingt-deux d’entre eux sont de classe A (blessures plus légères) et les huit autres sont de classe B (utilisateurs de fauteuils roulants, en particulier les traumatismes médullaires), a participé aujourd’hui, dimanche, à la XXVII Descente du Sella adapté, qui a la collaboration de LA NUEVA ESPAÑA. L’un des équipages était composé du président de la Fédération sportive espagnole des personnes handicapées physiques, José Alberto Álvarez García, et du président du CODIS, Juan Manuel Feliz Granda.

Le test, un classique du calendrier estival, combine parfaitement sport, nature et aventure, étant une référence du nombre de joueurs joués dans notre pays au niveau du sport adapté, a été mené avec une normalité absolue et sous une température agréable, environ 20º, avec un ciel couvert de nuages ​​et quelques orbayu à des moments précis.

L’organisation du prestigieux test de descente de rivière est en charge de la Fédération Sportive des Personnes Handicapées Physiques de la Principauté des Asturies (FEDEMA) et bénéficie de la collaboration technique de l’Ecole Asturienne de Canoë et de la Fédération Principale de Canoë. Asturies, en plus du parrainage de Liberbank, Ecopilas, Ambilap, Direction générale des sports de la Principauté des Asturies, Ministère des droits sociaux et de la protection sociale et la Ville de Parres.