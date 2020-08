Le match 2 de mercredi entre les Celtics et les 76ers a commencé avec Joel Embiid marquant ou aidant sur 17 des 21 premiers points de Philadelphie. Cela s’est terminé avec Embiid laissant tomber sa tête dans ses mains alors que Boston mettait la touche finale à une victoire de 128-101 et s’assurait une avance de 2-0 dans la série au premier tour.

Après un premier quart-temps prometteur, Philly a été battu 101-68 au cours des 36 dernières minutes, mais le décompte final n’a pas indiqué le niveau de domination de Boston. Les Celtics ont tiré 51,2% sur le terrain et 44,2% sur une distance de 3 points. Ils ont dépassé les 76ers 43-39. Ils ont totalisé 20 passes et retourné le ballon six fois seulement.

Lors de la diffusion de la TNT, le joueur de play-by-play Spero Dedes a déclaré que le match s’était transformé en « entraînement sur cible ». Jayson Tatum (33 points au sommet de l’équipe) et Kemba Walker (22 points) sont entrés dans certains des sauteurs les plus faciles de leur carrière. Walker a noté qu’après la victoire, il n’avait pas vu beaucoup d’espace « depuis très longtemps ». Les liquidations sur les tireurs Celtics étaient soit mauvaises, soit inexistantes.

L’attaque des Sixers n’était pas beaucoup mieux. Tobias Harris a marqué 13 points sur 4 tirs sur 15, et Al Horford, qui a été mis sur le banc pour la recrue Matisse Thybulle, a contribué quatre points en 23 minutes. Embiid avait 34 points et 11 rebonds, mais il est devenu visiblement frustré à plusieurs reprises après des possessions vides et des passes d’entrée paresseuses.

À ce stade de la série, il semble que ce soit une question de quand, pas si, les Sixers font leurs valises et quittent la «bulle» de la NBA. Les échecs d’exécution ou de communication sont une chose, mais le manque d’effort est alarmant. On ne s’attendait pas à ce que Philadelphie avance sans le double All-Star Ben Simmons, mais y a-t-il une fierté ici?

Une sortie précoce des séries éliminatoires marquerait la fin d’une saison difficile, mais pas la fin des problèmes des 76ers. L’entraîneur Brett Brown n’a pas réussi à faire les ajustements nécessaires pour maximiser le potentiel de ce groupe. Son départ semble imminent. Cela donnerait le coup d’envoi à une recherche de coaching extrêmement importante cette intersaison.

Mais le blâme ne revient pas uniquement aux pieds de Brown. Le front office a signé Harris (cinq ans, 180 millions de dollars) et Horford (quatre ans, 109 millions de dollars) pour des accords massifs au cours de la dernière intersaison. Les deux joueurs ont complètement déçu cette saison et sont plus susceptibles de décliner que de s’améliorer au cours de leurs transactions.

Les Sixers paient 33 millions de dollars à Tobias Harris et 28 millions de dollars à Al Horford cette saison. Harris cette série: 14 PPG

Horford cette série: 5 PPG pic.twitter.com/5GsHZpfNP0 – StatMuse (@statmuse) 20 août 2020

Il est hors de question de se débarrasser de ces contrats à moins que les 76ers ne parviennent d’une manière ou d’une autre à attacher des choix au repêchage ou des joueurs talentueux dans un échange, mais ce qu’ils possèdent ne suffit pas pour inciter une autre équipe à manger autant d’argent. Ils sont coincés avec le noyau maladroit d’Embiid, Simmons, Harris et Horford dans un avenir prévisible.

Il n’y a pas si longtemps, les Sixers avaient deux étoiles montantes et des possibilités illimitées. Ils avaient l’air d’un vrai prétendant pour les années à venir.

Maintenant, Philly regarde un trou 0-2 et beaucoup de questions sans réponses faciles. Il est difficile de blâmer Embiid pour avoir détourné les yeux d’un tel désastre.