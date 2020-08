▲ Luis Fernando Tena a été licencié du banc rojiblanco quelques semaines seulement après son retour après s’être remis de Covid-19. Photo Jam Media

a Liga Mx donne plus de spectacle sur les courts que sur les terrains. Une infinité d’exigences occupent les joueurs, les équipes, les managers et la fédération. Certes, Cruz Azul est à l’honneur, mais la somme des événements montre ce qu’est le football mexicain aujourd’hui: un marché de rue avec des cris et des chapeaux sur les bureaux, tandis que les stades vivent un silence sépulcral. Et les clubs, plus que des buts, rapportent des cas de Covid.

Les anciens membres de Veracruz poursuivent leur douloureux pèlerinage en exigeant des versements de salaires qui, sous une bonne gestion, devraient être réglés avec une caution faite par l’administration de Fidel Kuri. Désormais, la Fédération mexicaine de football affirme que la caution Sofimex l’a également emmenée au bal et doit poursuivre… Il y a aussi des controverses sur les dettes dans les clubs Atlas, Dorados, Irapuato, Murcielagos et Reboceros.

Les dirigeants de Venados y Leones Negros, toujours indignés par la suppression de la promotion en Première Division et la disparition du circuit argent, poursuivent leur combat devant le Tribunal Arbitral du Sport (TAS), malgré le fait que la fédération veut maintenant adoucir leur vie. avec 3 millions de pesos à chaque club de l’Expansion League, une somme pyrrhique pour les droits de télévision.

Les autres qui font des feintes pour aller devant un juge sont Fox Sports et Santos Laguna. La compréhension que tout le monde réclamait en raison de la pandémie qui a laissé l’économie en difficulté est révolue. Grupo Orlegi, comme toujours en profitant, a été le premier à annoncer la baisse des salaires de ses joueurs en raison du virus; cependant, il rejette catégoriquement le fait que la station de télévision le paie moins que ce qui avait été convenu, même si c’est le même argument.

Fernando Tobio a été licencié de Toluca pour avoir révélé qu’ils l’avaient fait s’entraîner lorsqu’il était touché par le coronavirus. Le défenseur argentin ne tourne pas autour du pot et prévient qu’il va intenter une action en justice. Et juste au moment où le stratège Ricardo La Volpe se présentait pour les Pumas, l’ancien podiatre de Chivas a obtenu une injonction contre l’acquittement de l’entraîneur, qu’il accusait de harcèlement sexuel et d’attentat à la pudeur.

Là où les choses ont pris la couleur d’une fourmi, c’était à Cruz Azul, avec le cas inconcevable du premier-né qui n’a jamais toléré l’autonomisation de son mineur consanguin. Dix ans de procès n’ont pas fait de brèche, mais Alfredo a glissé son ressentiment – et ses prétendues preuves – à travers la fissure ouverte par les opposants à l’administration de Guillermo Billy Álvarez, actuellement introuvable, dans une affaire qui n’est pas encore terminée.

Les propriétaires au hamac, les stratèges non. La tendance à la baisse de la masse salariale s’accentue et désormais les techniciens sont inclus, malgré le fait qu’aucun d’entre eux n’a pu faire une bonne pré-saison et que plusieurs équipes sont encore en cours de montage. On s’attendait à ce qu’avec la non-relégation et le classement de 12 équipes dans la ligue, elles aient une plus grande marge de travail et de planification, mais la pression a étouffé Luis Fernando Tena plus que le Covid-19 lui-même n’a récemment souffert, ce qui est déjà dit.

L’équipe rojiblanco a connu de meilleurs moments avec Flaco lui-même, mais aujourd’hui les attaquants sont dispersés. Uriel Antuna se remet également d’un virus dont les conséquences sont inconnues. Javier Chofis López est déprimé quand il monte sur l’échelle et José Juan Macías est prisonnier de ses rêves européens. Le modèle idéal a été exposé par Pumas, Míchel est parti et un assistant est arrivé. Dans le cas du Flock, Michel Leaño s’est inscrit, qui peut même les prêter ou les payer pour diriger.

L’équipe UNAM est passée de l’illusion au fiasco au milieu de l’arbitrage déficient d’Óscar Macías. Le bon départ auriazul menace de conduire à nouveau dans un mirage. Juan Dinenno ne peut pas tout faire, Manuel Iturbe se concentre plus sur le retroussage de son short pour montrer ses tatouages ​​que sur le jeu… Le bas niveau est général et le tournoi compte quatre leaders: América, Cruz Azul, Puebla et Pumas.

Le plus traumatisant est de voir la Ligue des champions, avec un Bayern Munich prometteur, et de retourner immédiatement – même avec peur – le regard sur la réalité du football mexicain, qui annonce ce lundi sa bien nommée Expansion League, c’est-à-dire que la médiocrité se propage. Plus de la même chose ou peut-être pire. La Liga Mx Femenil démarre jeudi, qui survit heureusement grâce à l’élan exigé et sponsorisé par la FIFA.

