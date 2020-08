Goldberg, bien qu’il ait été à la retraite pendant plus d’une décennie à un moment donné, semble trouver un moyen de rester impliqué dans la lutte ces jours-ci.

À l’approche de WrestleMania 36 cette année, Goldberg, 53 ans, était le champion d’Universal et Roman Reigns devait être son challenger.

Goldberg a eu beaucoup plus de succès à la WWE la deuxième fois

Il s’est avéré que ce match ne s’est pas produit car Reigns a sagement décidé de ne pas jouer avec la WWE en raison de la pandémie de coronavirus en cours.

Braun Strowman est intervenu et a remporté la victoire – et son tout premier titre mondial – mais il semble qu’un peu de sang persiste pour Goldberg.

Un fan a tweeté Reigns en janvier pour demander pourquoi il y avait un coussin en bas quand il frappe le sol lors de son entrée.

Dans sa réponse, The Big Dog a pris un tir pas si finement voilé à Goldberg.

«Rien à expliquer Nick», a-t-il écrit sur les réseaux sociaux. «C’est un petit morceau de tampon. Alors je ne me brise pas la main sur une grille en acier. Je dois jouer comme un homme de 48 semaines par an. Ce serait donc stupide. Ce serait comme, la tête cognant une porte avant mon niveau de match de stupide. Bref, passez une bonne journée Nick.

Tous ces mois plus tard, Goldberg a été interrogé à propos de ce tweet dans une interview avec American Monster Productions et il n’a rien donné.

«Roman, tu es une blague, avant tout», commença-t-il. «Deuxièmement, quand il m’a harcelé à propos du coup de tête aux portes et tout ça, vous savez, je n’ai jamais vraiment expliqué tout mon processus de réflexion à ce sujet.

«Pour que vous obteniez le personnage que vous aviez, je devais faire certaines choses. Eh bien, l’un d’eux a frappé la porte. Droite? Et cela peut, à l’extérieur, ressembler à un geste stupide, mais comme je l’ai mentionné, nous pesons tous les positifs et les négatifs, il est donc très positif de le rendre aussi violent qu’humainement possible, et aussi réel qu’humainement possible, et tout le le négatif est que vous perdez un peu de sang et hé, mec, vous avez une autre commotion cérébrale et vous coupez une semaine de votre vie.

Roman Reigns et Goldberg était à l’origine le plan pour WM36

Goldberg semble toujours excuser un travail médiocre et des décisions encore plus pauvres avec ce qu’il «doit» faire pour entrer dans le personnage.

Il avait une excuse similaire pour son terrible match avec Undertaker en Arabie saoudite l’année dernière.

Reigns est toujours loin de la WWE et on dirait qu’il le restera jusqu’à ce que la pandémie s’atténue.