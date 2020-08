Iker Casillas a communiqué à travers un message émotionnel sa retraite en tant que joueur de football professionnel. Le gardien de but, l’une des légendes du sport d’Espagne, a voulu se souvenir de tous ceux qui l’ont accompagné tout au long de sa carrière et communique sa profonde tristesse d’avoir raccroché ses gants, bien que Il est très heureux de tout ce qu’il a accompli en défendant le maillot du Real Madrid, de l’équipe nationale et de Porto.

Déclaration complète d’Iker Casillas:

« Bonjour à tous,

Aujourd’hui est l’un des jours les plus importants et en même temps difficiles de ma vie sportive: le moment est venu de dire au revoir.

Mon voyage dans le monde du football a commencé il y a 30 ans, cela a été un long voyage et, comme chaque voyage, il a connu de bons et moins bons moments, des joies, mais aussi des tristesses. À ce stade de ma vie, et avec perspective, je peux dire sans aucun doute que cela en valait la peine.

J’ai eu la grande chance de pouvoir me consacrer professionnellement à ce qui me passionne, cela me remplit et me rend heureux: le FOOTBALL.

Je me souviens quand j’étais enfant, et j’ai commencé à jouer dans les terrains en terre battue de ma ville, Navalacruz, dans les champs de Móstoles ou ceux de l’ancienne Ciudad Deportiva del Real Madrid, pour ensuite pouvoir jouer dans les stades les plus importants du monde, et parmi eux, en particulier, dans lesquels j’ai développé ma carrière professionnelle, le Santiago Bernabéu et Do Dragao.

En regardant en arrière, je réalise à quel point j’ai de la chance pour tout ce que j’ai accompli et je ne parle pas seulement des titres, mais du côté humain.

Aujourd’hui est un jour difficile, mais pas un jour triste, je me considère chanceux d’être venu si loin, pour comment je suis venu, pour avoir réalisé tout ce que j’ai accompli, pour tout cela,… je suis heureux.

Je ne veux pas finir sans remercier tous ceux qui m’ont accompagné dans ce voyage:

À ma famille, pour les sacrifices que vous avez faits pour que je puisse arriver là où je suis venu et qui m’ont permis de réaliser mes souhaits. Vous participez à tout ce que j’ai accompli tout au long de ma carrière.

À ma femme, et à mes fils Martín et Lucas, merci pour votre soutien, pour toutes ces heures que je n’ai pas pu passer à vos côtés dans cette dernière partie de ma vie sportive. Merci de m’avoir compris et de m’encourager à profiter de cette vie que j’ai choisie. Sans aucun doute à vos côtés tout est plus facile.

À mes clubs: le Real Madrid où j’ai passé toute ma vie, ils m’ont éduqué, ils m’ont vu et ils m’ont fait grandir, en inoculant leurs valeurs, et, finalement, pour être ce que je suis.

Au FC Porto, pour m’avoir accueilli comme lui, pour m’avoir appris à voir les choses sous un autre angle, pour me donner l’opportunité de connaître un club et une ville dont je suis tombé amoureux et que je porterai toujours dans mon cœur.

Tu feras toujours partie de moi.

Aux présidents des clubs dans lesquels j’ai joué, pour m’avoir permis de réaliser tous mes rêves.

Pour mes coéquipiers, sans eux, je n’aurais jamais rien réalisé. Une équipe est la somme de chacune de ses composantes, pagayant dans la même direction pour atteindre un objectif commun.

A mes coachs, pour me faire confiance, m’écouter et tout m’apprendre.

Aux entraîneurs des différentes catégories de la Sélection espagnole pour m’avoir appelé et m’avoir permis de faire partie de l’équipe de mon pays et de remporter les plus grandes victoires.

Aux suiveurs des équipes dans lesquelles j’ai évolué, pour m’avoir soutenu et accompagné, mais aussi pour m’avoir exigé le maximum pour obtenir la meilleure version de moi-même.

À toutes les personnes qui ont travaillé et travaillé dans les clubs où je suis allé pour nous faciliter la vie.

À mes rivaux et à leurs fans pour le respect qu’ils m’ont toujours transmis et celui que j’ai toujours ressenti pour eux.

À mes amis de toujours pour avoir enduré toute une vie. Aux amis que je me suis forgés au fil des ans, merci d’avoir croisé mon chemin.

Je suis redevable à chacun d’entre vous, vous avez été absolument vital dans toute cette aventure.

Mais surtout, merci au football, de m’avoir permis d’en faire partie, d’être un sport merveilleux, de m’avoir permis de vivre une vie pleine de passion et d’émotions, de m’offrir des moments de bonheur, de m’avoir fait grandir en tant qu’athlète et en tant que personne, de m’offrir l’occasion de rencontrer et de partager des moments avec tant de personnes incroyables. Bref, MERCI DE ME DONNER.

L’important c’est le chemin que vous parcourez et les personnes qui vous accompagnent, pas la destination vers laquelle cela vous mène, c’est pourquoi avec du travail et des efforts, vous arrivez seul et je pense pouvoir dire, sans douter que cela a été le chemin et la destination de rêve.

Je suis clair que ce n’est pas un point final, le voyage ne s’arrête pas là. Cela continue et nous nous reverrons sûrement bientôt.

Aujourd’hui je laisse derrière moi ces trois bâtons qui m’ont vu grandir en tant que gardien de but, ceux qui à tout moment m’ont mis à ma place et m’ont forcé à garder les pieds sur terre, ces trois bâtons que je dois tant et qui me manqueront sûrement. Et là je vous laisserai aussi, mes fidèles alliés, là je suspendrai les gants.

Iker Casillas ».