À 16 minutes de la fin de la finale de la Ligue Europa, vendredi, un coup franc de Séville a été annulé à moitié. Diego Carlos, le dos au but et la cuisse droite fortement attachée, a plongé en arrière et a accroché le ballon sur son épaule. Il se dirigeait largement, mais Romelu Lukaku de l’Inter Milan a instinctivement poussé un pied et, après avoir marqué plus tôt lors de son 11e match consécutif de Ligue Europa, a décidé de la destination du titre de cette saison avec un moment de malchance. Pour aggraver les choses pour l’Inter et Lukaku, Diego Carlos aurait dû être expulsé au bout de trois minutes pour son retrait de l’attaquant belge.

Pas que Séville s’en soucie. Son bilan dans ce tournoi est remarquable et s’améliore. La victoire 3-2 de vendredi était son sixième succès en six finales, une course qui n’a même débuté qu’en 2006. C’est une domination extraordinaire d’une compétition qui est dans ses derniers stades une affaire à élimination directe. Ce qui est encore plus extraordinaire, c’est qu’au début de cette saison, Séville a déchargé 15 joueurs et en a ramené 14. En menant le club à la quatrième place de la Liga (et donc à la qualification pour la Ligue des champions) et à un autre titre en Ligue Europa, le manager Julen Lopetegui a restauré sa réputation après la pagaille de son passage au Real Madrid, la nomination qui l’avait conduit à être limogé par l’Espagne à la veille de la Coupe du monde 2018.

Séville a remporté son dernier titre à la dure, battant les Wolves et Manchester United la semaine dernière avant d’affronter l’Inter, dont la course sans argenterie remonte maintenant à 2011. Antonio Conte, quant à lui, reste sans succès européen à son nom, et sans trophée peut retrouver son avenir en discussion. Sa relation avec le conseil d’administration de l’Inter n’est pas heureuse.

Mais la frustration immédiate de l’Inter sera contre l’arbitre Danny Makkelie et sa décision de ne pas renvoyer Diego Carlos. Alors que Lukaku se cassait, Diego Carlos l’a d’abord tiré en arrière, puis a marché sur ses talons pour concéder son troisième penalty en trois matchs dans les phases finales de la compétition en Allemagne.

Lukaku s’est converti pour son 34e but de la saison, en vérité cela aurait dû être pire pour Séville. C’était une faute cynique, pas une véritable tentative de jouer le ballon, et donc n’aurait pas dû être soumis à la loi de la double incrimination: cela aurait dû être un carton rouge. Makkelie, peut-être, affirmera que les joueurs de l’Inter revenaient au centre, mais Lukaku entrait dans sa foulée de tir; cela sentait plutôt un arbitre déviant une grande décision au début de sa première finale européenne.

C’était suffisant pour plonger le jeu dans l’anarchie. Makkelie n’a pas donné de pénalité alors qu’un tir a frappé la main de Diego Carlos dans la surface. La main était à ses côtés et, bien qu’elle ait légèrement secoué le ballon, étant donné le peu de temps qu’il lui restait pour réagir, c’était probablement la bonne décision – même si cela aurait certainement été une pénalité cette saison en Serie A, où la loi est interprété beaucoup plus strictement. Conte était naturellement réservé pour ses protestations, mais Makkelie a ensuite refusé de façon mystérieuse de réserver Lautaro Martinez pour une plongée flagrante dans la boîte. Le fonctionnaire néerlandais, faible et incohérent, s’est retrouvé encerclé après presque chaque décision. Une querelle physique dans le tunnel à la mi-temps était le résultat ultime.

Ina Fassbender / Piscine / . / .

Et, au milieu de tout cela, un Séville récompensé a non seulement égalisé, mais a pris la tête avec deux têtes de Luuk De Jong. Comme il l’avait fait après avoir pris le retard contre Manchester United, Séville s’est rapidement redressé et a égalisé après 11 minutes, avec de Jong alimentant une tête proche du poteau sur un centre de Jesus Navas. Son deuxième but intervint après 33 minutes, une superbe tête de poteau arrière cambré sur le coup franc d’Ever Banega. Deux minutes plus tard, l’Inter avait remporté un coup franc et c’était Diego Godin qui se dirigeait vers la livraison de Marcelo Brozovic pour devenir le sixième joueur à marquer à la fois en Coupe d’Europe / Ligue des champions et en finale de Coupe UEFA / Ligue Europa. Il avait marqué lors de la finale de la Ligue des champions 2014 pour l’Atletico Madrid. C’était 2-2, un match presque entièrement sans structure, bouillonnant de malice et extrêmement amusant.

La seconde mi-temps n’a été que légèrement moins dramatique, même si elle manquait des buts de la première. Même avant que Lukaku n’ait fait sa redirection malchanceuse, il avait raté un face-à-face, refusé par le gardien de but de Séville Yassine Bounou. Le regard sur son visage par la suite était celui d’un homme qui craignait d’être hanté par la miss. Il s’est avéré que le pire était à venir, une fin de saison désespérément malheureuse pour quelqu’un qui jusqu’à la toute fin avait été exceptionnel.

En début de saison, on s’est demandé si Conte pouvait libérer le club de la Pazza Inter – Crazy Inter – réputation et mentalité, le sentiment qu’il est inévitablement attiré par le chaos et l’autodestruction. Voici la réponse: non, il ne le pouvait pas, pas tant que l’attrait de Séville pour la Ligue Europa reste aussi fort que jamais.