▲ Les médias rapportent que les personnes infectées dans les Mets sont un joueur et un employé de la franchise Photo @LosMets

Ap, . et Prensa Latina

Journal La Jornada

Samedi 22 août 2020, p. a11

New York. La Major League Baseball a reporté la série Subway de ce week-end pour donner plus de temps aux tests de coronavirus et à la recherche des contacts après que deux membres des Mets de New York aient été testés positifs pour Covid-19, donc non il y aura des matchs contre les Yankees.

Le match des Mets jeudi soir à Miami et le premier match de la série contre les Yankees prévu hier ont été reportés après la publication des résultats des tests.

La MLB a annulé toute la série pour les équipes de New York par précaution et pour permettre des tests supplémentaires et la recherche des contacts.

Les deux personnes testées positives sont restées à Miami. Selon Espn, les éléments des Mets infectés sont un joueur et un employé.

La Ligue a jusqu’à présent reporté 36 matchs cette saison en raison de résultats positifs pour les coronavirus parmi les Marlins de Miami, les Phillies de Philadelphie, les Cardinals de Saint-Louis, les Reds de Cincinnati et les Mets.

Le calendrier des Yankees a été modifié à deux reprises malgré le fait que l’équipe n’ait signalé aucune infection depuis le premier jour de la saison.

Les tests positifs sont les premiers confirmés dans l’organisation des métropolitains depuis le début de la saison. Le droitier Brad Brach a raté le camp de pré-saison et a ensuite confirmé qu’il était infecté.

La Major League Baseball a rapporté hier que sept des 12 485 échantillons recueillis au cours de la dernière semaine auprès de joueurs et d’entraîneurs avaient donné des résultats positifs pour Covid-19, un taux de contagion de 0,05%.

Trois des cas concernaient des joueurs et quatre d’autres membres du personnel. De tous les échantillons collectés par la MLB cette saison, 0,1% ont été testés positifs et 19 équipes ont enregistré au moins un joueur et un employé atteints de la maladie.

Chez la plupart des gens, le nouveau coronavirus provoque des symptômes légers ou modérés qui disparaissent en deux à trois semaines. Chez certaines personnes, en particulier les personnes âgées et les personnes souffrant de problèmes de santé sous-jacents, cela peut entraîner des maladies plus graves, telles que la pneumonie et même la mort.

Les États-Unis sont le pays le plus durement touché par la nouvelle pandémie virale, avec environ 5 millions 570 000 cas et environ 174 000 200 décès, selon les données de l’Organisation mondiale de la santé.