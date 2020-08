Le droitier des Reds Trevor Bauer est parmi les critiques les plus virulents de la MLB contre le commissaire Rob Manfred. Il ne se soucie pas non plus des Astros, qui ont été surpris en train de voler des signes électroniquement.

Bauer a contrarié les deux parties mercredi avec une paire de crampons personnalisés honorant le lanceur suspendu des Dodgers Joe Kelly, qui a jeté près des stars de Houston Alex Bregman et Carlos Correa à la fin du mois dernier avant de se moquer de Correa et d’inciter les bancs à dégager.

La MLB est apparemment intervenue et a dit à Bauer qu’il ne pouvait pas utiliser ses chaussures prévues, qui, en plus d’une photo de Kelly faisant la grimace à Correa, comprenait la phrase «Free Joe Kelly». ESPN a rapporté que la ligue avait menacé de faire retirer Bauer de son départ de mercredi s’il portait les crampons.

Et le moment que vous attendiez tous ….. voici un aperçu de mes crampons pour le départ de ce soir. JOE KELLY GRATUIT! Si vous voulez avoir une chance de gagner ces derniers, consultez le tweet suivant pour plus de détails. pic.twitter.com/WR0LrNpgCC – Trevor Bauer (@BauerOutage) 19 août 2020

Le week-end dernier, Bauer a pris pour cible l’agent influent Scott Boras et la MLB pour avoir tenté de saper ses efforts pour se connecter avec les fans via des vidéos non filtrées en coulisses. Il a dit que Boras « ne se soucie que de lui-même et de son ego » et a réitéré les critiques antérieures de l’approche du baseball pour commercialiser son produit.

Bauer est brutal par nature et régulièrement impliqué dans ce type de litiges en ligne. Il y a deux ans, avant que les Astros ne soient surpris en train de tricher par la ligue, Bauer était obsédé par sa théorie selon laquelle les lanceurs de Houston utilisaient du goudron de pin pour augmenter les taux de rotation sur leurs emplacements et l’utilisaient peut-être lui-même pour prouver son point de vue.

Lorsqu’aucun joueur d’Astros n’a été discipliné à la suite du scandale de triche, Bauer a pris une position sévère à la fois sur l’équipe et la ligue.

« Je ne vais pas leur laisser oublier le fait qu’ils sont des hypocrites, ce sont des tricheurs, ils ont volé beaucoup d’autres personnes et le jeu lui-même », a déclaré Bauer aux journalistes en février.

Il n’est donc pas surprenant que Bauer ait voulu repousser les limites avec ses crampons « Free Joe Kelly ». Ce ne sera probablement pas la dernière cascade qu’il essaiera aux dépens de ses ennemis.

Après son match, Bauer a ajouté quelques commentaires supplémentaires sur Twitter sur le fait de ne pas pouvoir porter ses crampons.

Pour tout le monde se demandant pourquoi je ne portais pas les crampons ce soir, @MLB a menacé de m’éjecter et de me suspendre et de m’imposer des amendes sans précédent si je le faisais. Je ne pouvais pas mettre mes coéquipiers en danger comme ça. Plus tôt cette année, la MLB a déclaré que les joueurs pouvaient mettre ce qu’ils voulaient sur leur – Trevor Bauer (@BauerOutage) 20 août 2020

crampons, tant que ce n’est pas politique ou offensant. Apparemment, Rob n’est pas fan des joueurs qui suivent ses règles, car «Free Joe Kelly» n’est pas politique et est très clairement dit en plaisantant. Me laisse juste ici me demandant comment suivre les règles = éjection / suspension / amende et – Trevor Bauer (@BauerOutage) 20 août 2020