Même lorsqu’il est loin des courts de tennis, Roger Federer parvient toujours à se faire parler. Beaucoup étaient excités devant le spot de Barilla où le phénomène suisse a improvisé un jeu sur les toits de Finale Ligure avec Vittoria et Carola, les deux italiennes qui se sont rendues célèbres grâce à une vidéo réalisée lors du lock-out.

Alors qu’elles étaient engagées dans une simple interview, Vittoria et Carola ont reçu une visite inattendue de leur idole, qui leur a parlé avant de les inviter à déjeuner. Le 20 fois champion du Grand Chelem, après avoir pris quelques photos avec eux, les a invités pour un stage à l’Académie de son éternel rival Rafael Nadal.

En marge du tournage, l’ancienne numéro 1 mondiale a avoué être ravie en regardant la vidéo des deux filles sur les réseaux sociaux.

Roger Federer surprend les stars du tennis sur les toits

«Quand j’ai vu la vidéo des filles sur les réseaux sociaux, j’ai trouvé quelle merveilleuse idée.

La passion ne disparaît pas uniquement à cause d’un verrouillage. La vidéo a résonné avec beaucoup de gens et avec moi aussi », a déclaré Roger Federer dans une vidéo des coulisses publiée par Barilla. «La rencontre avec les filles a été très agréable pour moi.

C’était un endroit extraordinaire pour jouer sur le toit avec eux. Bien sûr, je l’avais vu sur les réseaux sociaux, mais ensuite être ici en personne à cet endroit où ils ont joué était génial », a ajouté Federer. «C’était la première fois depuis longtemps que je jouais à nouveau au tennis.

C’est pourquoi nous avons perdu beaucoup de balles en tombant sur les camions », a déclaré Federer. «Avec Vitoria et Carola, nous avons beaucoup ri. Ils ne pouvaient pas croire que je faisais tant d’erreurs. C’était la beauté d’aujourd’hui que je n’étais pas meilleur qu’eux aujourd’hui.

Ils étaient parfois meilleurs que moi », a déclaré Federer. «Ils avaient l’avantage du terrain ici. Pas moi », a-t-il plaisanté. Le vétéran de Bâle, qui aura 39 ans le 8 août, n’a disputé que l’Open d’Australie cette année et sera de retour sur le court de tennis au début de la saison prochaine (peut-être la dernière de sa carrière sans précédent).

Federer aura 39 ans dans quelques jours et il y aura sûrement une petite pensée à la retraite. Dans de nombreuses interviews au cours de ce verrouillage, il a répété que ses priorités pourraient changer et qu’il donnerait plus d’attention à ses enfants et à sa famille.