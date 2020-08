Le gardien de tir All-Star des Boston Celtics, Kemba Walker, a vu sa restriction de minutes portée à 30-32 minutes dans le match en cours de l’équipe avec les Orlando Magic, selon l’entraîneur-chef Brad Stevens lors de la séance médiatique d’avant-match de dimanche.

Walker, qui a lentement intensifié son activité tout au long des entraînements individuels et d’équipe de l’équipe, des matchs de mêlée et de semis, a montré peu de signes de l’irritation qui le ralentissait avant la pause – et a recommencé à le déranger pendant les entraînements individuels.

Le produit UConn a été aux prises avec des douleurs au genou depuis bien avant qu’il ne rejoigne les Celtics cet été, après avoir pris du temps pour guérir et même se faire soigner pendant son mandat avec les Charlotte Hornets.

Exprimant sa frustration face aux limites de son temps de jeu lors des premiers matchs de Boston lors du redémarrage organisé par Disney, Walker sera désormais en mesure de jouer plus longtemps que sa moyenne de saison de 31,1 minutes par match, selon le journaliste de l’équipe Taylor Snow.

Nous verrons peut-être plus le natif du Bronx que ses autres coéquipiers de départ tout au long du match de ce soir contre le Magic, et contre les Memphis Grizzlies et Washington Wizards alors qu’il continue à améliorer son conditionnement.