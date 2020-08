Matt Kartozian-USA TODAY Sports

La Ligue canadienne de football a annoncé l’annulation de sa saison 2020 au milieu de la pandémie de coronavirus.

La ligue à neuf équipes a déclaré lundi qu’elle se concentrerait sur la reprise en 2021 après que ses espoirs de jouer une saison raccourcie dans la ville centrale de Winnipeg cet automne aient été anéantis.

«Les gouverneurs de notre ligue ont décidé aujourd’hui qu’il était dans le meilleur intérêt à long terme de la LCF de se concentrer sur l’avenir», a déclaré le commissaire Randy Ambrosie dans un communiqué.

« Nous sommes absolument engagés pour 2021, pour l’avenir de notre ligue et la poursuite de notre vision d’une LCF plus grande, plus forte et plus mondiale. »

Cette décision marque la première fois que la Coupe Grey ne sera plus présentée depuis 1919.

L’annonce de la LCF fait suite à une réunion du conseil des gouverneurs pour décider du sort de la saison lundi. La ligue a dû faire face à des difficultés financières importantes après avoir perdu sa principale source de revenus – la vente de billets – car les grands rassemblements sont interdits pendant la pandémie. Plus tôt ce mois-ci, la LCF a demandé un prêt sans intérêt de 30 millions de dollars au gouvernement canadien pour aider à organiser une saison 2020 abrégée. Cependant, des informations ont fait surface dimanche soir selon lesquelles le gouvernement avait rejeté la demande, ne laissant au conseil des gouverneurs d’autre choix que d’annuler la saison lundi.

«Même avec un soutien supplémentaire, nos propriétaires et nos équipes communautaires auraient dû subir des pertes financières importantes pour jouer en 2020», a déclaré Ambrosie.

« Sans cela, les pertes seraient si importantes qu’elles nuiraient vraiment à notre capacité de rebondir fortement l’année prochaine et au-delà. Le plus important est l’avenir de notre championnat. »

L’annulation de la LCF intervient à un moment où plusieurs ligues sportives américaines sont revenues à la suite de la fermeture induite par le coronavirus. La MLB joue actuellement une saison raccourcie de 60 matchs, tandis que la LNH et la NBA terminent leurs saisons dans des formats de ville centrale et de bulle. La NFL, qui tire l’essentiel de ses revenus des contrats de télévision, prévoit de tenir sa saison régulière comme prévu.

La LCF cherchait également à organiser une saison raccourcie dans une ville centrale avec six matchs de saison régulière suivis d’un format éliminatoire à huit équipes. Tous les affrontements auraient été joués à huis clos.