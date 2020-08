Le football universitaire 2020 n’a pas encore commencé, mais la Conférence du Sud-Est est déjà en train de gagner.

La SEC a dévoilé lundi, aux heures de grande écoute, son programme de 10 matchs pour la conférence uniquement – une autre façon de soutenir le slogan «Cela signifie simplement plus». Maintenant, la seule question est de savoir si la conférence peut jouer ce programme tant annoncé. La pandémie COVID-19 plane toujours sur le sport, et le risque de retour de flamme demeure même si elle, l’ACC et Big 12 s’engagent à passer et à jouer au football cet automne.

Mais jusqu’à présent, la SEC continue de ressembler à la conférence Power 5 avec le meilleur plan.

Le Big Ten a annulé sa saison et fait maintenant face à un cauchemar de relations publiques en cours. Le quart-arrière de l’État de l’Ohio, Justin Fields, par exemple, mène une pétition contre cette décision; Le directeur sportif de Penn State, Sandy Barbour, a déclaré qu’il n’était pas clair si la conférence avait voté ou non. C’est le bordel.

Le Pac-12 ne joue pas non plus et n’a pas mis d’équipe en Playoff depuis 2016.

Personne ne devrait blâmer ces conférences, étant donné que la santé des joueurs était au premier plan de ces décisions. Mais le Big Ten et le Pac-12 sont désormais confrontés à la même question: ont-ils débranché la fiche trop tôt?

L’ACC et le Big 12 jouent également, mais ont des formats plus un qui permettent à ces équipes d’ajouter, vraisemblablement, un adversaire du groupe 5 plus faible à leur calendrier. L’ACC, en particulier, commence son programme le 12 septembre – soulevant à nouveau le « trop ​​tôt? » question.

La SEC, quant à elle, a tout pointé dans la bonne direction. Le commissaire Greg Sankey a fait les bons appels à ce stade, de son approche attentiste au programme de 10 matchs, uniquement pour la conférence. Le Big Ten et le Pac-12 avaient ce modèle en premier, mais la SEC offre aux fans de cette région quelque chose qu’ils voudront peut-être pour les années à venir: cela ressemblera à NFL Lite dans le Sud. Et lorsque le sondage AP est publié le 24 août, il n’est pas exagéré de penser que neuf ou 10 équipes de la SEC pourraient occuper une place dans le sondage.

Le point de départ du 26 septembre est le point idéal. La SEC a maintenant le temps de sonder ses institutions – et d’autres – pour voir s’il est sûr de même avoir une saison. L’avertissement du directeur sportif de l’Alabama, Greg Byrne, aux étudiants qui se rassemblaient ce week-end était un signe qui pourrait ne pas être possible, mais au moins la conférence peut mettre fin à sa saison dernière, et avec la connaissance qu’elle avait un plan en place. En comparaison, le Big Ten a annulé sa saison moins d’une semaine après la sortie de son calendrier.

Le calendrier de la SEC a ses bizarreries et n’est pas parfait. Les rivalités traditionnelles de fin de saison dans l’Iron Bowl et le Egg Bowl seront l’avant-dernier match de la saison. Même la Géorgie-Floride a été repoussée au 7 novembre. Mais cela fait partie de l’accord dans une saison affectée par COVID-19. Au moins, ces jeux de rivalité coûteux ne sont pas joués avant Halloween. En tout, il propose des décisions intelligentes de la part des programmateurs chargés de préparer une saison de 10 matchs.

Bien sûr, tout le monde n’est pas satisfait de cela. Pourquoi l’Alabama a-t-il obtenu le Missouri et le Kentucky dans ses jeux croisés? Pourquoi la Géorgie a-t-elle eu Auburn, Tennessee et Alabama pendant des semaines consécutives, le tout au cours du premier mois? Ces théories du complot ne feront augmenter les cotes que pour la plus grande conférence du football universitaire.

Maintenant, le jeu d’attente commence. Les États de Floride, du Texas et de Géorgie ont combiné plus de 1,3 million de cas de COVID-19 signalés; ces chiffres doivent baisser pour que le football universitaire ait une chance légitime d’être joué. Les conférences Power 5 restantes – qui ont des écoles dans tous ces États – prennent des risques que le Pac-12 et le Big Ten n’étaient pas prêts ou disposés à accepter. La sécurité des joueurs sera d’une importance primordiale au cours du mois prochain.

S’il est sûr de jouer au football en septembre, cependant, aucune conférence n’a généré plus d’enthousiasme pour une saison 2020 que la SEC. À partir du 26 septembre, à quelques exceptions près, le meilleur match de tous les samedis sera dans le Sud.

La SEC sera le plus grand gagnant de ces jeux – quels que soient les scores finaux.