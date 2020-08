Novak Djokovic est le seul des Big 3 à avoir pris l’avion pour les États-Unis pour participer au Cincinnati Masters 1000 et à l’US Open. Tous les joueurs et leurs équipes respectives ont été invités à suivre des règles de sécurité strictes une fois arrivés à New York.

Goran Ivanisevic, qui accompagne le numéro 1 mondial lors de ce voyage aux États-Unis, a décidé de partager ses sentiments à l’intérieur de la bulle. Le champion de Wimbledon 2001 a souligné comment les hommes chargés de superviser presque chaque étape de tous les participants.

Le phénomène serbe sera le grand favori pour remporter l’US Open, également en raison des absences de Roger Federer et Rafael Nadal. Le Suisse a annoncé qu’il raterait le reste de la saison, tandis que l’Espagnol ne défendra pas le titre dans la Big Apple et reviendra directement sur terre battue.

Ivanisevic n’est pas un grand fan des mesures de sécurité strictes

«Malheureusement, nous sommes dans cette membrane dans ce bel endroit et nous évitons les ennuis. Nous avons la sécurité, 24 heures sans laquelle nous ne pouvons nous déplacer nulle part.

Même devant la maison, la sécurité nous suit tous les jours tant que nous sommes ici « – a expliqué Goran Ivanisevic. Novak Djokovic, qui participera également au Masters 1000 à Cincinnati (également à New York), bénéficiera d’un au revoir au premier tour en simple, tandis qu’en double lui et son compatriote Filip Krajinovic devront faire face immédiatement aux Américains Tommy Paul et Frances Tiafoe.

Djokovic a critiqué les critiques des médias sur l’événement et a même déclaré qu’il le répéterait. «Je ne pense pas avoir fait quelque chose de mal», a-t-il déclaré. «Je suis désolé pour les personnes infectées. Est-ce que je me sens coupable pour quiconque a été infecté à partir de ce moment en Serbie, en Croatie et dans la région? Bien sûr que non.

Comment pouvez-vous blâmer une seule personne pour tout? Nous avons essayé de faire quelque chose avec les bonnes intentions », a-t-il déclaré au New York Times. «Oui, certaines étapes auraient pu être faites différemment, mais vais-je être à jamais blâmé pour avoir commis une erreur? Je veux dire, OK, si c’est ainsi, très bien, je l’accepterai, car c’est la seule chose que je puisse faire.

Si j’avais la chance de refaire l’Adria Tour, je le referais. C’est comme une chasse aux sorcières ». Djokovic a décidé de se rendre à New York pour l’US Open parce que le 17 fois champion du Grand Chelem ne voulait pas laisser passer l’occasion de se rapprocher du record de 20 de Roger Federer.