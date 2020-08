Si l’ACC, la SEC et le Big 12 continuent avec le football collégial cet automne sans le reste des conférences Power 5, la valeur du championnat national de cette saison ne sera pas compromise car «celui qui le gagnera devra le gagner», Clemson a déclaré l’entraîneur Dabo Swinney.

Le Big Ten et le Pac-12 ont annoncé mardi qu’ils avaient reporté le football d’automne en raison des risques pour la santé associés à la pandémie COVID-19, rejoignant les conférences du Groupe des cinq comme le MAC et Mountain West, en plus de certaines écoles indépendantes. Mais les dernières grandes conférences de football collégial progressent.

Ainsi, lors d’une conférence de presse virtuelle mercredi, on a demandé à Clemson, deux fois entraîneur du championnat national, s’il pensait que l’importance du championnat national serait compromise sans le Big Ten et le Pac-12.

« Non, » dit Swinney. « C’est ce que c’est. »

(La question a été posée à 4:25 dans la vidéo ci-dessous.)

Swinney a déclaré:

«Choisissez les quatre meilleures équipes qui peuvent aller jouer. Et nous avons été l’un de ces quatre pendant cinq années consécutives. Donc, à mon avis, cela ne change rien pour nous. Nous essayons simplement d’être le meilleur Clemson possible. Et quel que soit le joueur auquel vous jouez chaque semaine, vous essayez de gagner ce jeu et vous essayez de continuer à avancer. «Nous n’avons aucun contrôle sur ces choses. Et je ne les juge certainement d’aucune façon. Tout le monde doit prendre les décisions qui lui conviennent le mieux. S’ils pensent que c’est ce qu’il y a de mieux pour eux, qu’il en soit ainsi. »

Depuis la saison 2015-16, Clemson a été l’une des quatre équipes des éliminatoires de football universitaire et a tout gagné au cours des saisons 2016-17 et 2018-19. Mais au cours des six années écoulées depuis la mise en œuvre de ce format de championnat, le Big Ten a eu quatre équipes en séries éliminatoires, tandis que le Pac-12 en a eu deux. Les derniers participants aux séries éliminatoires ont toujours été des équipes SEC ou Big 12.

Swinney a continué à expliquer son point de vue et a cité la NBA, la MLB et d’autres organisations comme exemples de ligues sportives professionnelles dont les saisons ont été affectées par la pandémie de coronavirus, qui, jusqu’à présent, a conduit à plus de cinq millions de cas et 163000 décès aux États-Unis.

Et ces ligues ont encore trouvé un moyen de déterminer un champion, a-t-il déclaré, ajoutant:

«Tout le monde a la possibilité de se retirer dans cet environnement, si vous voulez. Personne ne doit être ici en tant qu’entraîneur, personne ne doit être ici en tant que joueur, c’est totalement volontaire. Alors ils ont choisi de ne pas jouer et je ne les juge pas du tout. Je ne suis pas dans leur situation, alors ils ont pris cette décision. C’est pour eux. «Je suis simplement reconnaissant et reconnaissant que nos présidents du CAC, du Big 12 et de la SEC nous aient donné et continuent de croire en nos protocoles et ce que nous faisons et nous soutenons, nous et ces acteurs, dans ce qu’ils essaient de faire. d’avoir une saison. J’espère donc que nous pourrons tous aller de l’avant. Et quand tout est dit et fait, celui qui gagne, le gagne. C’est le champion. C’est la même chose dans tous les sports. Le basketball a été perturbé, mais ils vont couronner un champion. … «Alors peut-être que c’est une saison raccourcie, peut-être que ce n’est pas autant d’équipes ou autre. Mais vous croyez mieux que quiconque le gagne devra le gagner. Personne ne donnera rien à personne. Vous ne pouvez donc contrôler que ce que vous contrôlez, et nous espérons simplement que nous pourrons avoir l’opportunité de jouer. »

L’ACC disputera un calendrier modifié de 11 matchs cette saison avec 10 matchs de conférence, plus un match sans conférence qui doit être joué dans l’État d’origine de l’école de l’ACC. La saison débutera la semaine du 7 septembre «si les conseils de santé publique le permettent», a noté la conférence en juillet.

Il n’y aura pas de division cette année, donc le match de championnat de l’ACC sera joué par les deux équipes avec les meilleurs records. Notre Dame fera également partie de l’ACC pour cette saison seulement et sera éligible pour le match pour le titre de la conférence.