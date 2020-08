L’attaquant du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappe, a déclaré vouloir écrire l’histoire de la France en remportant le premier titre du pays en Ligue des champions en 27 ans lors de la finale de dimanche contre le Bayern Munich.

Le PSG a battu l’Atalanta et le RB Leipzig dans le « huit final » à Lisbonne, et Mbappe se sent détendu à propos du test contre le Bayern et de l’importance pour le football français.

« C’est exactement pourquoi je suis venu ici », a-t-il déclaré samedi aux journalistes. «J’ai toujours dit que je voulais faire l’histoire de mon pays. C’est une chance. Quand je suis arrivé en 2017, nous avons connu plusieurs déceptions. Aujourd’hui, nous sommes en finale et cela montre que nous n’avons pas abandonné.

« Ce serait une belle récompense de gagner avec un club français. C’était ma mission quand je suis venu. Gagner [on Sunday] ce serait incroyable, ce serait un exploit pour un club français », a ajouté Mbappe.

La dernière fois qu’une équipe française a remporté la première compétition interclubs d’Europe, c’était en 1993, lorsque Marseille a battu l’AC Milan 1-0.

Bien que âgé de seulement 21 ans, Mbappe s’est déjà fait une part importante de l’histoire du football français en remportant la Coupe du monde il y a deux ans et il a comparé l’humeur de l’équipe du PSG à celle de l’équipe de Didier Deschamp en Russie.

Bien que la finale se déroulera à l’Estadio da Luz sans fans, comme tous les matchs des huit derniers en raison des restrictions COVID-19, Mbappe dit que l’atmosphère reste spéciale.

« Bien sûr, ça fait étrange de jouer à huis clos mais c’est quand même la Ligue des champions. On le sent bien l’intensité des matchs, la tension qui règne. C’était un format très spécial cette année, on s’en souviendra longtemps. temps à cause de la tragédie », a-t-il déclaré.

Le manager du PSG Thomas Tuchel a déclaré que le milieu de terrain italien Marco Verratti pourrait être impliqué dans le match, bien que probablement pas le match complet.

Verratti a raté le match de quart de finale du PSG contre l’Atalanta en raison d’une douleur au mollet, mais est sorti du banc pour les huit dernières minutes de la victoire en demi-finale contre Leipzig.

« La blessure de Marco était un coup dur, ce n’était pas musclé, c’est pourquoi le risque n’est pas grand. C’est juste une question de douleur. At-il la capacité de jouer 120 minutes? Non, bien sûr que non. Nous devons décider demain. s’il faut le démarrer ou non », a déclaré l’Allemand.

Tuchel décidera également tardivement si le gardien de premier choix Keylor Navas est prêt à revenir ou s’il restera avec le remplaçant Anthony Lopes.